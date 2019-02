Меган Маркл поддержала работниц секс-индустрии с помощью посланий на бананах

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила в Бристоле благотворительную организацию One25

Эта организация поддерживает женщин, переживших испытание уличной секс-индустрией, и помогает им начать новую жизнь. Меган и Гарри помогали волонтерам приготовить наборы еды для женщин.

В какой-то момент Меган попросила маркер и решила оставить для них вдохновляющие надписи на бананах, которые были в этих пайках.

Анна Смит, глава благотворительной организации, была очень тронута идеей герцогини. «Она услышала нас, поняла, что мы не осуждаем этих женщин, мы предлагаем им свою поддержку», — говорит Смит.

На такие послания Меган Маркл вдохновил сотрудник кафетерия из школы в Вирджинии, который подобным образом оставлял мотивирующие записки ученикам.

The Duke & Duchess of Sussex have made an unannounced visit to @One25Charity which supports sex workers in Bristol. Meghan decided to write messages of support for the women on bananas which are put in food bags for them. The charity also distributes hot water bottles and condoms pic.twitter.com/L6dmyXEIjb