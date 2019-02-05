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    Жизнь

    Меган Маркл поддержала работниц секс-индустрии с помощью посланий на бананах

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл поддержала работниц секс-индустрии с помощью посланий на бананах
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила в Бристоле благотворительную организацию One25

    Эта организация поддерживает женщин, переживших испытание уличной секс-индустрией, и помогает им начать новую жизнь. Меган и Гарри помогали волонтерам приготовить наборы еды для женщин.

    В какой-то момент Меган попросила маркер и решила оставить для них вдохновляющие надписи на бананах, которые были в этих пайках. 

    Анна Смит, глава благотворительной организации, была очень тронута идеей герцогини. «Она услышала нас, поняла, что мы не осуждаем этих женщин, мы предлагаем им свою поддержку», — говорит Смит.

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    Публикация от Simon Perry (@sperrypeoplemag)

    На такие послания Меган Маркл вдохновил сотрудник кафетерия из школы в Вирджинии, который подобным образом оставлял мотивирующие записки ученикам.

    На бананах, которые вместе с другой едой раздали секс-работницам, герцогиня оставила приятные и воодушевляющие слова, которые нужны каждому в трудную минуту: «Вы сильная», «Вас любят», «Вы особенная», «Вы смелая».   


    Джерело: Buro 24/7

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