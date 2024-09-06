Світовий конгрес українців подякував Дмитру Кулебі за служіння Україні

Колишньому міністру закордонних справ України подякували за наполегливу роботу на користь України

Світовий конгрес українців (СКУ) висловив подяку колишньому міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за його віддану роботу на благо країни. Про це повідомив президент СКУ Павло Ґрод на своїй сторінці у Facebook.

«Від імені світової української діаспори я дякую Дмитру Кулебі за його видатну службу Україні в найтемніші часи. Ваш професіоналізм та рішучість допомогли Україні зупинити й дати відсіч російському вторгненню, об'єднавши демократичні країни на захист України та підтримку заснованого на правилах світового порядку», – зазначив Ґрод.

Він також привітав нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та висловив впевненість у подальшій підтримці СКУ в обороні та відбудові України, а також у просуванні її інтересів на міжнародній арені.

Нагадаємо, «Ми багато через що пройшли»: Боррель відреагував на звільнення Кулеби.