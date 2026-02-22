Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 22 лютого 2026 року

Росія атакує Україну ракетами, у Львові стався теракт, у Саратовській області атаковано НПЗ, в окупованому Луганську горить нафтобаза, в Маріуполі уражено порт.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 лютого:

У Львові стався теракт

фото: соціальні мережі

У Львові правоохоронці розслідують обставини нічного вибуху в центрі міста, який офіційно кваліфікували як терористичний акт.

Інцидент стався о 00:30, коли екіпаж патрульної поліції прибув на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Одразу після приїзду правоохоронців пролунав перший вибух, а коли на допомогу прибув другий екіпаж – стався ще один.

Внаслідок атаки загинула 23-річна працівниця поліції. Вибуховою хвилею та уламками було серйозно пошкоджено службове авто патрульних, а також цивільний транспортний засіб, що стояв поруч.

Росія атакує Україну ракетами

фото з відкритих джерел

У ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: «Ворог атакує столицю балістичним озброєнням. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!».

Варто зазначити, що атака не Київ не припиняється. У столиці періодично лунають вибухи після балістики. Також у Повітряних Силах попередили, що швидкісні цілі продовжують летіти на українські міста.

Безпілотники атакували Саратовську область

Задимлення після вибухів у Енгельсі фото: соціальні мережі

У ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

У мережі пишуть, що ймовірної ціллю атаки став Саратовський НПЗ.

В окупованому Луганську уражено нафтобазу

фото: соціальні мережі

У ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу. Місцеві повідомляють про сильну пожежу.

Пожежу видно навіть з віддалених районів окупованого міста.

Безпілотники атакували Маріуполь

фото з відкритих джерел

У ніч на 22 лютого безпілотники атакували тимчасово окупований Маріуполь.

За попередньою інформацією під удар БпЛА потрапив порт. Пишуть, що є влучання, хоч окупанти і намагалися збити безпілотники.

Інші важливі новини: