США та Канада відстежили п’ять російських літаків біля Аляски

NORAD повідомило про виліт винищувачів для супроводу російської авіації, яка діяла в зоні ідентифікації ППО

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) заявило про виявлення та супровід п’яти російських військових літаків, які діяли у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомляє «Главком» по посиланням на сайт командування.

За даними військових, у регіоні зафіксували два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення A-50.

У відповідь NORAD підняв у повітря два винищувачі F-16, два F-35, літак радіолокаційного виявлення E-3 та чотири літаки-заправники KC-135. Їх залучили для перехоплення, ідентифікації та супроводу російських бортів, поки ті не залишили відповідну зону.

У командуванні підкреслили, що російські літаки не входили у повітряний простір США чи Канади. Водночас подібна активність Росії у зоні ідентифікації ППО біля Аляски відбувається регулярно і не вважається безпосередньою загрозою.

У NORAD пояснили, що зона ідентифікації протиповітряної оборони є визначеною частиною міжнародного повітряного простору, де літаки мають бути ідентифіковані з міркувань національної безпеки. Такі заходи дозволяють військовим оперативно реагувати на активність іноземної авіації та контролювати ситуацію в регіоні.

