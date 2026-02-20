Головна Світ Політика
США та Канада відстежили п'ять російських літаків біля Аляски

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США та Канада відстежили п'ять російських літаків біля Аляски
Американські винищувачі ідентифікували російський літак А-50 біля Аляски
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

NORAD повідомило про виліт винищувачів для супроводу російської авіації, яка діяла в зоні ідентифікації ППО

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) заявило про виявлення та супровід п’яти російських військових літаків, які діяли у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомляє «Главком» по посиланням на сайт командування.

За даними військових, у регіоні зафіксували два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення A-50.

У відповідь NORAD підняв у повітря два винищувачі F-16, два F-35, літак радіолокаційного виявлення E-3 та чотири літаки-заправники KC-135. Їх залучили для перехоплення, ідентифікації та супроводу російських бортів, поки ті не залишили відповідну зону.

У командуванні підкреслили, що російські літаки не входили у повітряний простір США чи Канади. Водночас подібна активність Росії у зоні ідентифікації ППО біля Аляски відбувається регулярно і не вважається безпосередньою загрозою.

У NORAD пояснили, що зона ідентифікації протиповітряної оборони є визначеною частиною міжнародного повітряного простору, де літаки мають бути ідентифіковані з міркувань національної безпеки. Такі заходи дозволяють військовим оперативно реагувати на активність іноземної авіації та контролювати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що у розвідці Естонії повідомили, що обмеження доступу російських військових до Starlink, а також внутрішні обмеження Telegram у Росії ускладнили обмін інформацією між підрозділами та вплинули на хід бойових дій в Україні. Скоординоване з Україною блокування терміналів Starlink компанією SpaceX разом із російськими обмеженнями щодо Telegram створили додаткові труднощі для армії РФ.

