Музей Тюссо убрал фигуры Меган Маркл и принца Гарри после их cкандального заявления



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Общественность остро отреагировала на решение британского принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей

Фигуры Меган Маркл и принца Гарри появились в знаменитом лондонском Музее мадам Тюссо в мае 2018 года незадолго до их свадьбы

Лондонский Музей мадам Тюссо уже убрал восковые фигуры герцогов Сассекских из зала, посвященного монаршей семье.

Со вчерашнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в экспозиции королевской семьи. Директор музей отметил, что фигуры герцогов Сассекских - одни из самых популярных и любимых среди посетителей музея, поэтому они останутся в числе экспонатов. «Фигуры Меган и Гарри остантуся в музее, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава их жизни», - отметил генеральный директор музея Стив Дэвис.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama #meganandharry pic.twitter.com/WH4jdINXfL — The Sun (@TheSun) January 10, 2020

Фигуры Меган Маркл и принца Гарри появились в знаменитом лондонском Музее мадам Тюссо в мае 2018 года незадолго до их свадьбы. Прошлым летом супруги некоторое время стояли в разных залах — бывшую актрису оторвали от королевской семьи и поставили рядом с представителями шоу-бизнеса: Томом Харди, четой Бекхэм и ее подругой Приянкой Чопрой.