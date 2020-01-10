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    Жизнь

    Музей Тюссо убрал фигуры Меган Маркл и принца Гарри после их cкандального заявления

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    <p>Общественность остро отреагировала на решение британского принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей</p> <div></div> - Музей Тюссо убрал фигуры Меган Маркл и принца Гарри после их cкандального заявления

    Общественность остро отреагировала на решение британского принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей

    Фигуры Меган Маркл и принца Гарри появились в знаменитом лондонском Музее мадам Тюссо в мае 2018 года незадолго до их свадьбы

    Лондонский Музей мадам Тюссо уже убрал восковые фигуры герцогов Сассекских из зала, посвященного монаршей семье.

    Со вчерашнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в экспозиции королевской семьи. Директор музей отметил, что фигуры герцогов Сассекских - одни из самых популярных и любимых среди посетителей музея, поэтому они останутся в числе экспонатов. «Фигуры Меган и Гарри остантуся в музее, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава их жизни», - отметил генеральный директор музея Стив Дэвис.

    Фигуры Меган Маркл и принца Гарри появились в знаменитом лондонском Музее мадам Тюссо в мае 2018 года незадолго до их свадьбы. Прошлым летом супруги некоторое время стояли в разных залах — бывшую актрису оторвали от королевской семьи и поставили рядом с представителями шоу-бизнеса: Томом Харди, четой Бекхэм и ее подругой Приянкой Чопрой.

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    Меган Маркл Принц Гарри музей новости
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