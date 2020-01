Музей Тюссо убрал фигуры Меган Маркл и принца Гарри после их cкандального заявления

Фигуры Меган Маркл и принца Гарри появились в знаменитом лондонском Музее мадам Тюссо в мае 2018 года незадолго до их свадьбы

Лондонский Музей мадам Тюссо уже убрал восковые фигуры герцогов Сассекских из зала, посвященного монаршей семье.

Со вчерашнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в экспозиции королевской семьи. Директор музей отметил, что фигуры герцогов Сассекских - одни из самых популярных и любимых среди посетителей музея, поэтому они останутся в числе экспонатов. «Фигуры Меган и Гарри остантуся в музее, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава их жизни», - отметил генеральный директор музея Стив Дэвис.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama #meganandharry pic.twitter.com/WH4jdINXfL