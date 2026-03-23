На узбережжі Німеччини рятувальники розгорнули операцію з порятунку кита: деталі

Тварина застрягла на мілині, а її стан викликає у медиків занепокоєння

На півночі Німеччини розпочали рятувальну операцію для порятунку кита, який викинувся на берег Балтійського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання DW.

Кита, якого попередньо ідентифікують як самця горбатого кита, виявили вночі у районі Ніндорфа в Любецькій затоці. Поліція та морські служби намагаються врятувати тварину і повернути її у відкрите море.

За попередніми даними, кит застряг на піщаній мілині, що підтвердили знімки з дрона. Причини, чому тварина опинилася на березі, наразі невідомі. Водночас експерти звертають увагу на стан її шкіри, що може свідчити про хворобу.

У владі припускають, що це той самий кит, якого раніше помічали в Балтійському морі, зокрема у порту Вісмар, де його звільнили з рибальської сітки. Балтійське море не є природним середовищем для горбатих китів через мілководдя та обмежену кормову базу. Морські фахівці застерігають, що навіть у разі успішного порятунку тварина може знову опинитися на березі.

