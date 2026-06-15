Померла акторка культового серіалу «Альф»

На 78-му році життя померла зірка серіалу «Альф» Енн Шедін

Акторка, яка зіграла матір родини Таннерів, залишила по собі не лише популярну роль, а й сотні творчих робіт

Американська акторка Енн Шедін, яка здобула світову популярність завдяки ролі Кейт Таннер у культовому серіалі «Альф», померла у віці 77 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву родини артистки у Facebook.

Що відомо про смерть Енн Шедін

У повідомленні близькі зазначили, що акторка «мирно пішла з життя», залишивши після себе багату творчу спадщину та теплі спогади для рідних, друзів і шанувальників.

фото: wikipedia

Рідні описали Шедін як людину з невичерпною енергією, яка присвячувала себе не лише акторській професії, а й мистецтву.

«Без неї ми почуваємося втраченими. Ми так сильно її любили, як і всі, хто її знав. Вона була справжньою силою. І уявити собі життя без неї неможливо. Але вона казала: "Я завжди з вами". І вона має рацію. Спогади, твори мистецтва, щирий сміх, прикраси ручної роботи, олійні картини, скульптури, костюми та загальна радість життя залишаються з нами», – йдеться у заяві.

Протягом життя Енн Шедін захоплювалася живописом, скульптурою, створенням прикрас ручної роботи та дуже любила тварин.

У неї залишилися чоловік Крістофер Барретт, з яким вона прожила у шлюбі 55 років, донька Тейлор Барретт, невістка Гіларі Флінн, сестра Сарабет Шедін, брат Роланд «Тоні» Шедін та інші члени родини. Причину смерті акторки близькі не розголошують.

Шлях до акторської кар'єри

Енн Шедін народилася 8 січня 1949 року в американському штаті Орегон під ім'ям Луанн Рут Шедін. Майбутня акторка росла на фермі поблизу Портленда та ще з дитинства захоплювалася театром.

Перші театральні постановки вона організовувала вже у шестирічному віці. Згодом навчалася акторській майстерності в Portland Civic Theater, брала участь у театральних виставах на Гаваях, а після навчання переїхала до Нью-Йорка для розвитку професійної кар'єри.

До роботи в серіалі «Альф» акторка знімалася у низці телевізійних проєктів, серед яких Paper Dolls, Emergency! та Simon & Simon.

Роль, яка принесла популярність

Найбільший успіх їй принесла роль Кейт Таннер у серіалі «Альф», який виходив на телеканалі NBC з 1986 по 1990 рік. У ситкомі розповідалася історія кумедного прибульця, який після аварії космічного корабля оселився у звичайній американській родині.

В одному з інтерв'ю журналу People Шедін згадувала, що робота над серіалом була надзвичайно виснажливою через складний технічний процес. За її словами, зйомки одного 30-хвилинного епізоду могли тривати до 25 годин.

Серіал «Альф» став одним із найпопулярніших телевізійних проєктів кінця 1980-х років і здобув популярність далеко за межами США. Образ Кейт Таннер, яку зіграла Енн Шедін, став одним із найвпізнаваніших персонажів шоу та приніс акторці міжнародну популярність.

Нагадаємо, у липні 2024 року стало відомо про смерть актора Бенджі Грегорі, який у дитинстві виконав роль Браяна Таннера в популярному серіалі «Альф». Його знайшли мертвим у власному автомобілі на парковці в місті Пеорія, штат Аризона. За даними родини, актор страждав від депресії, біполярного розладу та порушень сну, а однією з ймовірних причин трагедії міг стати тепловий удар. Разом із Грегорі в автомобілі також знайшли мертвим його собаку Ханса