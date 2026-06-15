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Вчені виявили несподіваний наслідок танення льодовиків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Танення льодовиків змінило екосистеми далеко за межами Арктики
фото: Alfred Wegener Institute

Зростання кількості айсбергів уже змінює морське дно, створює нові середовища для живих організмів і підвищує ризики для судноплавства

Танення льодовиків Гренландії призводить не лише до підвищення рівня світового океану, а й до суттєвих змін у глибоководних екосистемах Арктики. Такого висновку дійшли вчені, які зафіксували різке зростання кількості айсбергів за останні десятиліття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Science Alert.

Танення льодовиків змінює Арктику

Дослідники встановили, що льодовики Гренландії нині скидають у море приблизно в чотири рази більше айсбергів, ніж 25 років тому. Науковці пов’язують це безпосередньо зі зміною клімату та прискореним таненням льодових мас.

За словами вчених із Технічного університету Данії (DTU), збільшення кількості айсбергів уже впливає на структуру морського дна та умови існування багатьох організмів.

«Наші результати вказують на прямий, зумовлений зміною клімату зв'язок між зміною льодовиків на поверхні, посиленням руху айсбергів та збільшенням доступності місць існування з твердим дном на глибоководному морському дні», – зазначили автори дослідження.

Один із співавторів роботи Шфакат Аббас Хан наголосив, що наслідки танення льодовиків значно ширші, ніж заведено вважати. «Коли гренландський лід тане, рівень моря піднімається. Але ми також бачимо, що ці зміни зачіпають всю Арктику», – пояснив він.

Айсбергів стає дедалі більше

Особливу увагу дослідники звернули на протоку Фрам між північно-східною Гренландією та архіпелагом Шпіцберген. Саме там кількість айсбергів із 2000 року збільшилася майже вчетверо.

Крім того, вчені зафіксували зростання кількості великих груп айсбергів, які походять із Гренландії та російської Арктики. За останні десять років їхня частка збільшувалася приблизно на 4,5%.

Вплив на екосистеми та судноплавство

Науковці пояснюють, що айсберги переносять великі обсяги каміння та осадових порід на сотні кілометрів від місця свого утворення. Після руйнування вони осідають на морському дні, змінюючи структуру середовища та створюючи нові умови для розвитку морських організмів.

«Нове дослідження показує, що наслідки не обмежуються підвищенням рівня моря, а безпосередньо зачіпають глибоководні екосистеми далеко від льодовиків», – додав Аббас Хан.

Водночас учені попереджають, що збільшення кількості айсбергів створює додаткові ризики для морського транспорту. Через поступове відкриття нових судноплавних маршрутів в Арктиці небезпека зіткнення суден із крижаними брилами лише зростатиме.

Нагадаємо, міжнародна група вчених встановила ймовірну причину виникнення загадкової «холодної плями» у Північній Атлантиці. Дослідники дійшли висновку, що аномально низькі температури в районі на південь від Гренландії можуть бути пов'язані з ослабленням однієї з ключових океанічних течій планети. Для цього науковці проаналізували супутникові дані, атмосферні спостереження та інформацію про тепловий стан океану за період із 1955 року.

Теги: Арктика наука

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