У Києві шахед залетів у кімнату доньки ректора Національної музичної академії (відео)

Максим Тимошенко показав, як росіяни зруйнували кімнату його доньки

У квартиру ректора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Максима Тимошенка влучив шахед. Внаслідок прильоту постраждала дитяча кімната. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Як розповів Максим Тимошенко, під час нічної атаки Києва постраждав його будинок. Російський безпілотник потрапив у дитячу кімнату доньки ректора, де спала його донька. За словами ректора, його дитина постраждала внаслідок прильоту через осколки скла.

«Друзі, сьогодні шахед прилетів у дитячу кімнату, де спала моя донька. Кімнати більше немає. Донечці посікло ноги склом, але, слава Богу, всі живі», – розповів Тимошенко.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram



Максим Тимошенко показав наслідки прильоту та зруйновану дитячу кімнату. Попри руйнування, він наголосив на тому, що його донька залишилася живою. «Напередодні подарував донечці квіти, а тепер уже ні її балкона, ні кімнати немає. Найголовніше, що вона жива», – додав ректор у новому дописі.

фото: Максим Олегович Тимошенко /Facebook

Нагадаємо, будинок української артистки «Київської опери» Любові Риженко постраждав унаслідок російської атаки Києва в ніч на 15 червня. Співачка показала наслідки обстрілу та звернулася по допомогу.

Також повідомлялося, у ніч на 15 червня російські війська атакували Київ та ще низку міст України. Під атаку ворога потрапили й житлові будинки, серед яких були помешкання українських зірок. Зокрема, у будинки художниці Соні Морозюк та блогерки Марічки Довбенко.

Як розповідав «Главком», у ніч на 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників. Російська окупаційна також армія атакувала Київ, під прицілом ворога опинилися й житлові будинки. До слова, під час російського обстрілу Києва спалахнув дах Успенського собору Печерської лаври.