Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану

Німеччина, Велика Британія та Франція закликали Іран негайно припинити ці безрозсудні атаки

Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими регіональними союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану по всьому Близькому Сходу, опублікувавши спільну заяву, в якій засудили дії Тегерана. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Лідери трьох європейських країн заявили, що вони «шоковані невибірковими та непропорційними ракетними атаками, здійсненими Іраном проти країн регіону», йдеться у їх заяві.

Вони закликали Іран негайно припинити ці безрозсудні атаки.

«Ми вживемо заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні, можливо, шляхом здійснення необхідних та пропорційних оборонних дій, спрямованих на знищення можливостей Ірану запускати ракети та безпілотники з їхнього джерела», – заявили лідери.

Європейські союзники спочатку з обережністю та занепокоєнням відреагували на американо-ізраїльські удари по Ірану, не схваливши їх, а натомість закликаючи до стриманості, дипломатії та відновлення переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.