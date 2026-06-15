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Алла Пугачова відреагувала на цинічний нічний обстріл Києва

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В ніч на 15 червня російські окупанти під час масованого удару по Києву атакували Києво-Печерську лавру
фото: ДСНС

Українці подякували Пугачовій за підтримку

У ніч на 15 червня Росія здійснила атаку по Україні, під прицілом опинилася низка міст, зокрема і столиця. Співачка Наталія Могилевська, яка мешкає в Києві, поділилася, як пройшла її ніч під обстрілами. На це відреагувала російська артистка Алла Пугачова, повідомляє «Главком». 

Наталія Могилевська опублікувала відео в Instagram, де сидить вночі поруч зі своїми дітьми. На тлі відео можна почути вибухи, які лунали вночі в столиці.

«На жаль, сьогодні це тільки початок. Уже немає ані слів, ані сліз. Тримаймося. Усі в укриття, у кого є воно», – йдеться в підписі до відео зірки.

Під дописом Наталії Могилевської українці залишили свої коментарі, у яких також поділилися своїми думками через нічний обстріл. На відео артистки відреагували й інші зірки.

Серед них був коментар російської співачки Алли Пугачової. Вона залишила під відео Могилевської смайл із двома складеними руками. Частіше цей смайл використовують для висловлення вдячності. Також цей емодзі може означати надію, сподівання та, найчастіше, молитву, підтримку та співчуття, на кшталт «тримайся». Є і буквальне значення, як молитва або прохання до Бога.

Пугачова відреагувала на атаку РФ по Києв
Пугачова відреагувала на атаку РФ по Києв
фото: скриншот Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

Під коментарем Алли Пугачової українці дякували їй за підтримку. Користувачі наголосили, що для них це важливо:

Українці подякували Пугачовій за підтримку
Українці подякували Пугачовій за підтримку
фото: скриншот Іnstagram/nataliya_mogilevskaya
  • «Дякуємо! Це важливо!»
  • «Дякуємо Вам за мудре й добре серце».
  • «Дякую, що ви за здоровий глузд людства».

Як повідомляв «Главком», у ніч на 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників.

Зазначимо, у ніч на 15 червня російська окупаційна армія атакувала Києв безпілотниками. Під прицілом ворога опинилися й житлові будинки. У Подільському районі зайнялася пожежа у приватному будинку внаслідок влучання уламків безпілотників. У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Також повідомлялося, уночі 15 червня під час російського обстрілу Києва спалахнув дах Успенського собору Печерської лаври. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережі «Х» повідомив, що горить покрівля «одного з найбільш святих місць християнського світу».

До слова, під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав приватний навчальний заклад «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), розташований на території житлового комплексу «Комфорт Таун».

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Теги: війна обстріл Алла Пугачова Наталя Могилевська росіяни ракетна атака

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