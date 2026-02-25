Головна Світ Політика
Бундестаг погодив купівлю ударних безпілотників для стримування Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Бундестаг погодив купівлю ударних безпілотників для стримування Росії
Бундестаг схвалив закупівлю дронів-камікадзе для армії на €540 млн
фото: DPA

Парламент Німеччини погодив замовлення тисяч ударних безпілотників у вітчизняних виробників та посилив контроль за контрактами

Бюджетний комітет Бундестагу дозволив Міністерству оборони Німеччини розпочати закупівлю тисяч бойових безпілотників-камікадзе для потреб Бундесверу, скоригувавши загальну суму програми та запровадивши додаткові вимоги парламентського контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Die Welt.

Бюджетний комітет схвалив плани оборонного відомства замовити безпілотники у німецьких стартапів Helsing та Stark Defence. Початкова вартість закупівлі становить близько 540 млн євро.

Відповідно до початкової ініціативи міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, парламент мав погодити замовлення на суму до 4,3 млрд євро. Однак у процесі обговорення бюджетний комітет вирішив зменшити загальний обсяг програми до 2 млрд євро, обмеживши масштаб закупівлі та запровадивши додаткові умови для подальших етапів фінансування.

Законодавці також висунули вимогу до Міністерства оборони регулярно звітувати щодо виконання контрактів. Крім того, депутати ухвалили директиву, яка передбачає повторне схвалення парламенту перед можливим розширенням закупівель у майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав заплановане придбання дронів «дуже важливим кроком», враховуючи війну Росії проти України. За його словами, нові безпілотні системи мають посилити можливості стримування та підвищити бойову готовність німецьких підрозділів.

Очікується, що ці дрони використовуватимуться, зокрема, бригадою Бундесверу, розміщеною у Литві. Військові розраховують, що ударні безпілотники допоможуть посилити оборонний потенціал на східному фланзі НАТО та зміцнити присутність Німеччини в регіоні Балтії.

До слова, відомий український безпілотний авіаційний комплекс Shark, який щодня допомагає Силам оборони коригувати вогонь по окупантах, змінив бойове чергування на знімальний майданчик. Дрон знявся у новому художньому фільмі, ставши одним із «акторів» сучасної військової драми.

Теги: Німеччина дрон росія

