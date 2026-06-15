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Син кронпринцеси Норвегії потрапив за ґрати, отримавши 40 обвинувачень: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Син кронпринцеси Норвегі Маріус Борг Гойбі не має королівських титулів
фото: АР

Маріус Борг Гойбі заперечував свою провину у найтяжчих злочинах

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт Маріус Борг Гойбі потрапив до в’язниці, його визнали винним у зґвалтуваннях. Всього сину майбутньої королеви було висунуто 40 обвинувачень. Про це розповідає «Главком» із посиланням на NRK.

В Окружному суді Осло 29-річному Маріусу Боргу Гойбі винесли вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки. Загалом йому було висунуто десятки обвинувачень: у зґвалтуванні, домашньому насильстві, погрозах, зберіганні наркотиків, порушенні правил дорожнього руху та заборон наближатися до потерпілих.

Однак суд визнав доведеними лише декілька з висунутих обвинувачень. Йдеться про два зґвалтування. Відомо, що під час цих інцидентів жінки не могли чинити опір Гойбі, оскільки перебували під дією наркотичних речовин або спали. Ще за двома епізодами зґвалтування, у яких звинувачували сина кронпринцеси, його виправдали через недостатню кількість доказів.

Водночас прокуратура хотіла домогтися суворішого покарання для сина майбутньої королеви. Йшлося про сім років і сім місяців за ґратами. Однак на строк ув’язнення вплинула не лише недостатність окремих доказів, а й свідчення самого Маріуса Борга Гойбі.

Син Метте-Маріт заперечував свою причетність до найтяжчих висунутих обвинувачень. Він також заявляв, що має психічні розлади, через що проходить лікування. Як відомо, Маріус Борг Гойбі є сином кронпринцеси Метте-Маріт та кронпринца Гокона. Водночас син подружжя не має королівського титулу.

Як розповідав Главком, торік Боргу Гойбі, висунуто звинувачення у 32 злочинах. Маріуса Борга Гойбі було звинувачено в чотирьох зґвалтуваннях. Відомо й про акти насильства, порушення особистої свободи, зйомка відео без дозволу та ін. За даними обвинувачення, Гойбі зґвалтував чотирьох жінок, поки вони спали. У щонайменше трьох випадках він познайомився з жінками в день злочину і мав з ними статевий акт за згодою до зґвалтування. Чотири зґвалтування нібито сталися у 2018, 2023 та 2024 роках, останнє з яких було скоєно після початку поліцейського розслідування.

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Теги: Норвегія домашнє насильство зґвалтування син

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