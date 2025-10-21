Головна Світ Економіка
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту
Моді заперечує обіцянку Трампу про відмову від російської сировини
колаж: Інформатор

Індія має припинити купувати російську нафту, або зіткнеться з «величезними митами»

Торговельна напруга між США та Індією досягла нового піку після того, як президент США Дональд Трамп знову пригрозив Нью-Делі збереженням «величезних мит», якщо країна не припинить імпортувати російську нафту. Про це пише «Главком» із посиланням на  Bloomberg.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито особисто запевнив його у відмові від російської сирої нафти. Водночас він підкреслив: якщо Індія заперечуватиме цю домовленість, вона «продовжить платити величезні тарифи, а вони цього не хочуть».

Пояснимо, що наприкінці серпня глава Білого дому ввів додаткове 25%-ве «вторинне мито» на індійський експорт – у покарання за продовження торгівлі з Росією. Це стало надбавкою до вже чинного 25%-го «взаємного мита», запровадженого в рамках його ширшої політики торговельного «ребалансування». Через шість тижнів Трамп заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді нібито погодився припинити імпорт російської нафти.

Індія заперечує і посилається на інтереси споживачів

Міністерство закордонних справ Індії (МЗС) рішуче відкинуло заяви Трампа. Представник МЗС Рандхір Джайшвал повідомив, що йому не відомо про телефонну розмову, в якій Моді давав би таке зобов'язання.

Індія наполягає, що її політика імпорту енергоносіїв «повністю керується метою захисту інтересів індійського споживача в нестабільному енергетичному сценарії». Країна, яка є третім найбільшим споживачем нафти у світі, стала найбільшим покупцем російської морської нафти, скориставшись значними знижками після введення західних санкцій. Вашингтон стверджує, що ці закупівлі допомагають фінансувати війну Москви в Україні. 

Як зазначає Bloomberg, влада Індії заявила, що про таку розмову їм нічого не відомо, хоча підкреслила, що країна дійсно прагне поглиблювати енергетичну співпрацю зі США. Обидві сторони намагаються відновити відносини, що ускладнилися після того, як Вашингтон підвищив тарифи та ввів збір у розмірі $100 тис. за подачу нових заявок на візи H-1B, якими активно користуються індійські IT-фахівці.

Індія раніше виправдовувала закупівлю російської нафти, називаючи її критично важливою для енергетичної безпеки. Як пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler, у вересні близько третини індійського імпорту нафти досі припадало на Росію. США та їхні союзники на Заході розглядають цю торгівлю як непряму підтримку Росії, яка послаблює дію санкцій.

Згідно з Bloomberg, взаємна торгівля між Індією та Росією досягла рекордних $68,7 млрд у фінансовому році, що завершився 31 березня. При цьому індійський експорт до Росії склав $4,9 млрд, а імпорт із Росії – $63,8 млрд.

Як звертає увагу новинне агентство, найбільші російські інвестиції в Індії зосереджені в нафтогазовій галузі, нафтохімії, банківському секторі, залізницях та металургії. Індійські інвестиції в Росії в основному припадають на нафту, газ та фармацевтику.

За даними Kpler, за перші дев'ять місяців поточного року понад 35% імпорту нафти Індії надходило із Росії. Відмова від цих поставок змусила б країну знову звернутися до постачальників з Близького Сходу, наприклад Саудівської Аравії, що, ймовірно, призвело б до зростання вартості імпорту.

Питання російської нафти стало головним каменем спотикання у торговельних переговорах між двома країнами. Президент Трамп раніше вже пов'язував підвищення мит на індійський імпорт (до 50% на деякі товари) безпосередньо із закупівлею Нью-Делі російської сировини.

Незважаючи на політичний тиск, дані товарних фірм свідчать про те, що імпорт російської нафти до Індії залишається значним. Хоча деякі індійські нафтопереробні компанії готуються до поступового скорочення закупівель, будь-яке суттєве зменшення обсягів навряд чи буде помітним до грудня або січня, оскільки замовлення на поставки на листопад вже розміщені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зменшення закупівель російської нафти Індією може призвести до серйозного дефіциту в економіці РФ уже наступного року. Зеленський розповів, що отримує щотижневу аналітику від української розвідки щодо економічної ситуації в Росії. За його словами, наразі спостерігається тенденція до зменшення закупівель енергоносіїв Індією.

