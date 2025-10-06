Головна Країна Події в Україні
Модифікована «Герань-2»: на Сумщині виявлено нову модель російського безпілотника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Модифікована «Герань-2»: на Сумщині виявлено нову модель російського безпілотника
Влада закликає громадян бути особливо обережними
колаж: glavcom.ua

На Сумщині виявлено нову модель БпЛА, здатну до дистанційного мінування

На території Охтирського району Сумської області зафіксовано застосування нової, удосконаленої моделі безпілотника типу «Герань-2», який оснащений механізмом для дистанційного мінування. Це перетворює територію, де він застосовується, на смертельну пастку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Охтирську міськраду.

Модернізовану зброю було застосовано минулого тижня у районі населеного пункту Пологи. Фахівці, які знайшли та оглянули безпілотник «Герань-2», що впав у полі, виявили, що крім основної бойової частини, він оснащений механізмом для дистанційного мінування. У цьому конкретному випадку дрон був начинений протитанковими мінами.

Експерти не виключають, що в інших випадках можуть використовуватися й протипіхотні міни.

«Це нова тактика застосування дронів «Герань» для роботи по наземних рухомих цілях у реальному часі», – підкреслили в Охтирській міськраді.

Влада закликає громадян бути особливо обережними:«Звертаємо вашу увагу, що дане озброєння запрограмоване на самознищення, тому якщо ви знайшли підозрілий предмет – у жодному разі не наближайтесь до нього! Він може бути вибухонебезпечним».

Нагадаємо, російські війська атакували Суми. Унаслідок удару загорівся дах перинатального центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та очільника міста Артема Кобзаря.

На момент атаки всередині перинатального центру перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття. «Вибух, який ми всі чули в місті, – це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо – «італмас», – написав Кобзар.

Вперше «італмас» росіяни використали по Київщині у 2023 році, за даними Інституту вивчення війни (ISW). Ворог нібито хотів диверсифікувати боєприпаси, застосовуючи ці дешевші дрони у тандемі з «шахедами». За неофіційними даними, безпілотники виготовляє та ж російська компанія, яка випускає «ланцети».

Теги: Сумщина безпілотник росія

