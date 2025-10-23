Головна Світ Політика
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною
фото: reuters

Путін сказав, що підійти до зустрічі з Трампом без підготовки було б помилкою

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Будапешті скоріше перенесена, а не скасована. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною і підійти до зустрічі без підготовки було б помилкою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Раніше «Главком» розповідав, як ЄС різко засудив ймовірну зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. У ЄС зазначили, що ця зустріч може стати для Путіна черговою «перемогою». Там вважають подібну зустріч «політичним жахіттям» та зневагою до ЄС.

Читайте також:

Теги: путін росія Дональд Трамп США

