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    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома

    Актриса самостоятельно разрабатывала дизайн собственного особняка
    Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Эннистон показала дом, в котором живет вместе со своим супругом Джастином Теру. Их совместный роскошный особняк находится в городке Бель-Эйр в Калифорнии. Этот особняк супруги приобрели семь лет назад. Данный регион популярен среди звезд экрана и сцены. «Я оглядываюсь вокруг и вижу мужа, собак,
    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка
    Дженнифер Эннистон
    Дженнифер Эннистон

    Актриса самостоятельно разрабатывала дизайн собственного особняка

    Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Эннистон показала дом, в котором живет вместе со своим супругом Джастином Теру. Их совместный роскошный особняк находится в городке Бель-Эйр в Калифорнии.

    Этот особняк супруги приобрели семь лет назад. Данный регион популярен среди звезд экрана и сцены. «Я оглядываюсь вокруг и вижу мужа, собак, родные стены. Понимаю, что никуда больше не хочу», - говорит Дженнифер.

    По словам артистки, если бы она не стала актрисой, то точно бы занялась дизайном. Звезда принимала активное участие в проектировании своего дома, а его архитектором был А. Куинси Джонсон. Также в обустройстве их семейного гнезда артистке помогал ее супруг.

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    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
    Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома

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    Джерело: ТСН

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