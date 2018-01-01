Дженнифер Эннистон показала роскошные интерьеры своего дома
- Сьогодні, 14:06
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Дженнифер Эннистон
Актриса самостоятельно разрабатывала дизайн собственного особняка
Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Эннистон показала дом, в котором живет вместе со своим супругом Джастином Теру. Их совместный роскошный особняк находится в городке Бель-Эйр в Калифорнии.
Этот особняк супруги приобрели семь лет назад. Данный регион популярен среди звезд экрана и сцены. «Я оглядываюсь вокруг и вижу мужа, собак, родные стены. Понимаю, что никуда больше не хочу», - говорит Дженнифер.
По словам артистки, если бы она не стала актрисой, то точно бы занялась дизайном. Звезда принимала активное участие в проектировании своего дома, а его архитектором был А. Куинси Джонсон. Также в обустройстве их семейного гнезда артистке помогал ее супруг.
Джерело: ТСН