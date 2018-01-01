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    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа

    Девушка пропагандирует политику президента и здоровый образ жизни
    Звездой Instagram стала военнослужащая из Висконсина, которая выкладывает свои снимки пол ником Infitdel. Ей 25 лет и она уже успела шесть лет отслужить в ВВС США. На данный момент за ее снимками следит уже больше 130 тыс. подписчиков, пишет «Главком». Она пропагандирует здоровый образ жизни, привлекая к нему внимание откровенными
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка
    Infitdel
    Infitdel

    Девушка пропагандирует политику президента и здоровый образ жизни

    Звездой Instagram стала военнослужащая из Висконсина, которая выкладывает свои снимки пол ником Infitdel. Ей 25 лет и она уже успела шесть лет отслужить в ВВС США. На данный момент за ее снимками следит уже больше 130 тыс. подписчиков, пишет «Главком».

    Она пропагандирует здоровый образ жизни, привлекая к нему внимание откровенными снимками в обтягивающих одеждах и купальниках. Она активно занимается йогой, пилатесом и тяжёлой атлетикой.

    У нее двое детей, старшему из которых два года, а младшему – восемь месяцев. Ее супруг также служит в армии США.

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    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа
    Фитнес-модель надела купальник, чтобы поддержать Дональда Трампа

    Infitdel считает, что именно армия помогла ей понять главное в жизни, а также раскрыть в себе сильные стороны. Также она не стесняется публиковать в сети свои политические высказывания. Во многих ее постах на эту тему говорится о том, что она поддерживает политику действующего президента США Дональда Трампа.

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