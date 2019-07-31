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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет

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    <span>Дженнифер Лопес</span> - Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес

    На 50-летие Дженнифер Лопес получила от 44-летнего Алекса Родригеса дорогой автомобиль. Оказалось, что подарок был с иронией.

    Спортсмен традиционно записывает видео об их совместной жизни с певицей. Недавно он опубликовал ролик, где Джей получает от него и семьи автомобиль марки Porsche.

    Поп-исполнительница искренне радуется, но пребывает в неком замешательстве, ведь, как выяснилось, она не садилась за руль более 20 лет.

    Алекс признался, что они с детьми долго думали, что подарить Лопес. Им пришлось быть креативными, потому что у певицы есть абсолютно все. Родные вспомнили тот факт, что Дженнифер давно не водила машину и решили сделать ироничный подарок.

    «Мы думали, может подарить ей автомобиль. Ирония была в том, что мы купим ей машину, но она 25 лет не садилась за руль», — поделился спортсмен.

    Дженнифер же заявила, что она не то, что не водила так долго, она никогда не ездила за рулем именно такой машины. Впрочем, певица довольно уверенно сделала круг по району, но на праздничную вечеринку все же ехала на пассажирском сидении.

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    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет
    Дженнифер Лопес призналась, что не водила автомобиль 20 лет

    Роман Алекса и Джен начался два года назад, однако знакомы они были намного дольше. Этой зимой спортсмен сделал певице предложение на берегу океана. Бейсболист рассказал друзьям, что планировал сделать предложение возлюбленной почти полгода. Дженнифер же, призналась, что не ожидала получить обручальное кольцо.

    Джерело: graziamagazine.ru

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