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    Жизнь

    Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным

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    Ани Лорак с новым возлюбленным - Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным
    Ани Лорак с новым возлюбленным

    Артистка снова влюблена

    Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет практически не появляться в Украине, а живет и работает в РФ, закрутила роман.

    После измен Мурата и болезненного развода, которые обсуждала вся сеть, Лорак нашла в себе силы и строит новые отношения.

    Избранником звезды стал саунд-продюсера Егор Глеб. И если раньше это был всего лишь слух, то сегодня в сети появились доказательства. На просторах Instagram появился снимок пары на звукозаписывающей студии. Внимательные подписчики певицы сразу узнали в ней Каролину и Егора. Пара нежно целуется в полумраке.

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    Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным
    Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным
    Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным
    Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным

    Стоит отметить, что певица не спешит рассказывать о своих новых отношениях и практически не публикует совместных фотографий в соцсети. 


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