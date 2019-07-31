Нежные поцелуи в полумраке: в сеть слили снимки Ани Лорак с новым возлюбленным



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Ани Лорак с новым возлюбленным

Артистка снова влюблена

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет практически не появляться в Украине, а живет и работает в РФ, закрутила роман.

После измен Мурата и болезненного развода, которые обсуждала вся сеть, Лорак нашла в себе силы и строит новые отношения.

Избранником звезды стал саунд-продюсера Егор Глеб. И если раньше это был всего лишь слух, то сегодня в сети появились доказательства. На просторах Instagram появился снимок пары на звукозаписывающей студии. Внимательные подписчики певицы сразу узнали в ней Каролину и Егора. Пара нежно целуется в полумраке.

Стоит отметить, что певица не спешит рассказывать о своих новых отношениях и практически не публикует совместных фотографий в соцсети.



