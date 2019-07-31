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    Шоу-биз

    Ирина Федишин отдыхает на самом красивом пляже Европы

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    Ирина Федишин - Ирина Федишин отдыхает на самом красивом пляже Европы
    Ирина Федишин

    Перед тем, как отправиться в гастрольный тур певица решила немного передохнуть

    Вчера украинская певица Ирина Федишин отпраздновала годовщину свадьбы и трогательно поздравила своего супруга в сети.

    А сегодня артистка похвасталась фотографий с отдыха в Хорватии.  На своей странице в Facebook Федишин опубликовала живописный снимок, на котором запечатлен один из самых красивых пляжей Европы.

    Ирина Федишин. Фото: Facebook.com
    Ирина Федишин. Фото: Facebook.com

    «Это фото сделано на острове Брач. Там неимоверно красиво. Следующий пост - это видео с этого пляжа, который называется Zlatni Ray (Золотой рог, - прим.ред). Это один из самых красивых пляжей Европы. Форма пляжа изменяется в зависимости от направления ветра или силы волн. Вот такой вот природный феномен.

    Стоит отметить, что пляж с таким необычным названием похож на вытянутый рожок, который уходит в море на 634 метра.

    Также на острове есть и другие достопримечательности: монастырский комплекс, вырубленный в скале на склоне Видовой горы, называемый «Пустыня Блаца», и уникальная «Пещера Дракона» в 7 км от города Бол, на стенах которой сохранились барельефы, где изображения богоматери и ангелов соседствуют с драконами и другими мифическими существами.

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