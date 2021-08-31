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    Назван продукт для борьбы с повышенным давлением

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    Назван продукт для борьбы с повышенным давлением

    Еще одно вещество, ведущее к снижению давления, — это калий

    Американский диетолог Грейс Дерача назвала продукты, которые помогают бороться с повышенным кровяным давлением. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

    Эксперт рекомендует завтракать кашей из амаранта — американской зерновой культуры, которую выращивали ацтеки. Она очень питательна и отличается ореховым вкусом. «Стакан вареного амаранта удовлетворяет 30 процентов дневной потребности в магнии, — объясняет Дерача. — А исследования показывают, что магний расслабляет кровеносные сосуды».

    По словам диетолога, клетчатка, которая содержится в амаранте, способствует замедлению воспалительных процессов в организме. Это также положительно сказывается на кровяном давлении.

    Еще одно вещество, ведущее к снижению давления, — это калий. Им богаты бананы, а также бобы и чечевица, в которых, помимо него, есть и магний. А особенно, по мнению Дерачи, полезен стеблевой мангольд — разновидность свеклы, — листья которого содержат не только калий и магний, но и кальций, предотвращающий развитие гипертензии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: здоровое питание еда
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    Назван продукт для борьбы с повышенным давлением