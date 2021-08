Назван продукт для борьбы с повышенным давлением

Еще одно вещество, ведущее к снижению давления, — это калий

Американский диетолог Грейс Дерача назвала продукты, которые помогают бороться с повышенным кровяным давлением. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Эксперт рекомендует завтракать кашей из амаранта — американской зерновой культуры, которую выращивали ацтеки. Она очень питательна и отличается ореховым вкусом. «Стакан вареного амаранта удовлетворяет 30 процентов дневной потребности в магнии, — объясняет Дерача. — А исследования показывают, что магний расслабляет кровеносные сосуды».

По словам диетолога, клетчатка, которая содержится в амаранте, способствует замедлению воспалительных процессов в организме. Это также положительно сказывается на кровяном давлении.

Еще одно вещество, ведущее к снижению давления, — это калий. Им богаты бананы, а также бобы и чечевица, в которых, помимо него, есть и магний. А особенно, по мнению Дерачи, полезен стеблевой мангольд — разновидность свеклы, — листья которого содержат не только калий и магний, но и кальций, предотвращающий развитие гипертензии.

