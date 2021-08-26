  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Средство от бессонницы? Названы пять полезных свойств вишни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Средство от бессонницы? Названы пять полезных свойств вишни

    Диетологи рассказали, что вишня может помочь от бессонницы и болей в суставах

    Врачи-диетологи рассказали о пяти неочевидных полезных свойствах вишни. Об этом сообщает Eat This, Not That!

    В первую очередь вишня может оказать положительные влияние на иммунную систему. «Вишня богата витамином C, клетчаткой, марганцем и калием, которые способны значительно укрепить иммунитет», — заявила врач-диетолог Триста Бест (Trista Best). Специалист добавила, что вишня полезна и для сердца — благодаря калию и полифенолам, которые положительно влияют на его работу.

    Кроме того, вишня может стать эффективным средством от бессонницы. «Мелатонин — вещество, которое вырабатывает наш мозг, однако оно содержится и в некоторых продуктах, в том числе в вишне. Мелатонин помогает организму понять, когда нужно ложиться спать, а когда пора просыпаться», — рассказала диетолог Ким Роуз (Kim Rose).

    Также вишня может помочь в восстановлении после физических нагрузок. «Исследования показали, что употребление вишневого сока сразу же после тренировки помогает быстрее восстановить тонус мышц и уменьшить болевые ощущения после нагрузки», — утверждает спортивный диетолог Бет Макколл (Beth McCall).

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Вакарчук впервые стал отцом. Что известно о новой девушке 46-летнего певца
    Теги: здоровое питание еда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Средство от бессонницы? Названы пять полезных свойств вишни