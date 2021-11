Названы лучшие осенние продукты для похудения

Специалисты предлагают обратить внимание на тыкву

Диетологи из США назвали три лучших осенних продукта, которые могут помочь быстро похудеть: тыква, яблоки и брюссельская капуста. Об этом сообщает Eat This, Not That!

В первую очередь осенью из всех сезонных продуктов специалисты предлагают обратить внимание на тыкву. «Тыква может быть очень полезна для похудения, потому что практически на 90 процентов состоит из воды, но кроме того содержит полезные витамины и минералы», — утверждает диетолог Маккензи Берджесс.

Доктор Джинан Банна напомнила, что тыква не только богата полезными веществами, в ней также много клетчатки, которая поможет смягчить чувство голода в течение дня.

Диетолог Кейт Уилсон Макгоуэн советует не выбрасывать тыквенные семечки, богатые не только клетчаткой, но и белком и ненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют похудению. Кроме того, в них содержится укрепляющие иммунитет магний и цинк. Макгоуэн рекомендует добавлять жареные тыквенные семечки в салаты или просто есть в качестве полезных снеков.

Другим осенним продуктом, который может быть полезным при похудении, диетологи считают яблоки. Джинан Банна напоминает, что одно большое яблоко может содержать более пяти граммов клетчатки, а это целых 19 процентов дневной нормы для человека. Кроме того, яблоки положительно влияют на работу сердца, дыхательной системы и головного мозга.

