Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали

Психологи запропонували третій шлях до «гарного життя»

Дослідження, проведене психологами з Університету Флориди та Чиказького університету, виявило новий компонент повноцінного життя, який раніше ігнорували. На додаток до традиційних шляхів – гедонічного (прагнення до насолод) та евдемонічного (пошук сенсу) – вчені виділили третій: «психологічне багатство». Про це пише «Главком» із посиланням на UF News.

Психологічне багатство – це життя, наповнене різноманітними, часто складними та не завжди приємними переживаннями, які змушують людину мислити глибше та дивитися на світ по-новому. Це можуть бути як значні події, наприклад, переїзд в іншу країну чи подорожі, так і простіші, але глибокі враження, як читання роману або прослуховування музики, що зачіпає за живе.

Дослідники стверджують, що цей третій компонент є не менш важливим, ніж щастя та сенс. Наприклад, навчання в університеті – це не завжди приємний чи осмислений процес, але він фундаментально змінює світогляд людини.

На думку вчених, ідеальне життя – це баланс усіх трьох складових: щастя, сенсу та психологічного багатства.

До слова, парадокс щастя – це явище, при якому прагнення стати більш щасливою людиною робить нас навпаки менш щасливими. Його вивчають вже понад десять років, але тільки нещодавно дослідники почали знаходити та розумітися на причинах виникнення цього взаємозв'язку. Нове пояснення такого феномена запропонували дослідники з Університету Торонто у Канаді.

Раніше міжнародна команда вчених з'ясувала, що пари, які познайомилися в реальному житті – на навчанні, роботі чи через друзів у середньому вважають свої стосунки щасливішими, ніж ті, хто зустрівся в інтернеті. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Telematics and Informatics.