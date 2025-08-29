Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Науковці відкрили новий шлях до повноцінного життя
фото із відкритих джерел

Психологи запропонували третій шлях до «гарного життя»

Дослідження, проведене психологами з Університету Флориди та Чиказького університету, виявило новий компонент повноцінного життя, який раніше ігнорували. На додаток до традиційних шляхів – гедонічного (прагнення до насолод) та евдемонічного (пошук сенсу) – вчені виділили третій: «психологічне багатство». Про це пише «Главком» із посиланням на UF News.

Психологічне багатство – це життя, наповнене різноманітними, часто складними та не завжди приємними переживаннями, які змушують людину мислити глибше та дивитися на світ по-новому. Це можуть бути як значні події, наприклад, переїзд в іншу країну чи подорожі, так і простіші, але глибокі враження, як читання роману або прослуховування музики, що зачіпає за живе.

Дослідники стверджують, що цей третій компонент є не менш важливим, ніж щастя та сенс. Наприклад, навчання в університеті – це не завжди приємний чи осмислений процес, але він фундаментально змінює світогляд людини.

На думку вчених, ідеальне життя – це баланс усіх трьох складових: щастя, сенсу та психологічного багатства.

До слова, парадокс щастя – це явище, при якому прагнення стати більш щасливою людиною робить нас навпаки менш щасливими. Його вивчають вже понад десять років, але тільки нещодавно дослідники почали знаходити та розумітися на причинах виникнення цього взаємозв'язку. Нове пояснення такого феномена запропонували дослідники з Університету Торонто у Канаді.

Раніше міжнародна команда вчених з'ясувала, що пари, які познайомилися в реальному житті – на навчанні, роботі чи через друзів у середньому вважають свої стосунки щасливішими, ніж ті, хто зустрівся в інтернеті. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Telematics and Informatics.

 

Читайте також:

Теги: наука Щастя вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці у Японії зможуть вирішити проблеми людства пов'язані із безпліддям та спадковими захворюваннями
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
28 липня, 17:15
У Європі вчені почали обговорювати можливість внесення трифтороцтової кислоти до списку токсичних речовин
В опадах по всьому світу зростає рівень небезпечної кислоти: вчені б'ють на сполох
28 липня, 07:40
Вчені встановили, що ультраоброблені продукти вливають на вагу
Обробка продуктів має велике значення для ваги. Вчені розповіли, чим харчуватися
7 серпня, 14:26
Інтроверти мають низку переваг
Інтроверти мають низку «суперздібностей» – психологи
12 серпня, 01:03
Людство досягло значного прогресу у збільшенні тривалості життя, але існують природні межі
Коли люди зможуть жити до 125 років: думка науковців
14 серпня, 05:00
Майбутні довгожителі ще у зрілому віці мали менше серйозних діагнозів, і ця тенденція зберігалася все життя
Як людям вдається дожити до 100 років: думка науковців
12 серпня, 14:55
Учені перерахували п'ять частин тіла, які людина втратить у процесі еволюції
Учені описали людину майбутнього: що станеться з волоссям, зубами та вухами
17 серпня, 19:53
Запасів літію в озері достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів
«Біле золото» на дні каліфорнійського озера. Нове родовище змінить економіку США
23 серпня, 08:35
Дослідження показало, що офлайн-пари щасливіші
Онлайн vs офлайн? Місце знайомства впливає на щастя пари – дослідження
26 серпня, 21:01

Життя

Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино
Тарас Тополя подав до суду на Марʼяну Безуглу
Тарас Тополя подав до суду на Марʼяну Безуглу
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
Відкриття, що переписує історію: у Туреччині знайдено вулицю, якій 9750 років
Відкриття, що переписує історію: у Туреччині знайдено вулицю, якій 9750 років
Онлайн vs офлайн? Місце знайомства впливає на щастя пари – дослідження
Онлайн vs офлайн? Місце знайомства впливає на щастя пари – дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
8201
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
5773
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua