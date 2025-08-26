Головна Скотч Життя
Онлайн vs офлайн? Місце знайомства впливає на щастя пари – дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дослідження показало, що офлайн-пари щасливіші
Вчені з'ясували, що пари, які познайомилися через знайомих чи роботу, дійсно міцніші

Міжнародна команда вчених з'ясувала, що пари, які познайомилися в реальному житті – на навчанні, роботі чи через друзів у середньому вважають свої стосунки щасливішими, ніж ті, хто зустрівся в інтернеті. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Telematics and Informatics, пише «Главком».

Автори проаналізували дані понад 10 тис. дорослих із 50 країн. Результати показали, що «онлайн-пари» частіше демонструють нижчий рівень задоволеності стосунками, а також меншу виразність трьох ключових компонентів кохання: близькості, пристрасті та особливо відданості. Ці відмінності зберігалися навіть з урахуванням віку, тривалості стосунків та соціально-економічного статусу.

Цікаво, що різниця була більш помітною у чоловіків і людей старше 33 років, тоді як серед жінок та молоді контраст був меншим.

За словами керівниці дослідження Марти Коваль із Вроцлавського університету, результати не означають, що «онлайн-пари» приречені. «Багато людей знаходять в інтернеті довгі та щасливі стосунки. Але в середньому ті, хто зустрівся офлайн, частіше повідомляють про більший рівень задоволеності та міцне кохання», – зазначила науковиця.

Вчені також припускають, що на якість стосунків можуть впливати особливості онлайн-знайомств: надлишок вибору, менша схожість у культурному та соціальному середовищі партнерів, а також невідповідність очікувань і реальності при зустрічі.

До слова, за останніми спостереженнями, все більше представників покоління Z обирають так звані «тихі стосунки» (quiet relationships), відмовляючись від публічності та демонстрування свого особистого життя в соціальних мережах. Молодь свідомо оберігає своє кохання від сторонніх очей, зберігаючи інтимні моменти для себе. 

