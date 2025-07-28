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В опадах по всьому світу зростає рівень небезпечної кислоти: вчені б'ють на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В опадах по всьому світу зростає рівень небезпечної кислоти: вчені б'ють на сполох
У Європі вчені почали обговорювати можливість внесення трифтороцтової кислоти до списку токсичних речовин
фото із відкритих джерел

Кислота TFA може накопичуватися у воді, ґрунті і, навіть, у людській кров

У дощових та снігових опадах вчені виявляють вищі концентрації трифтороцтової кислоти (TFA). Про це пише «Главком» з посиланням на журнал Nature.

Трифтороцтова кислота є синтетичним компонентом, який відноситься до групи «вічних хімікатів». TFA потрапляє у середовище через промислове виробництво, і, навіть, через розпад низки пестицидів.

Видання пише, що протягом останніх кількох років вміст цієї кислоти, наприклад, у листі дерев у Німеччині зріс у 5-10 разів.

TFA може накопичуватися у воді, ґрунті і, навіть, у людській крові – вона не підлягає природному руйнуванню.

Зараз у Європі вчені почали обговорювати можливість внесення трифтороцтової кислоти до списку токсичних речовин, оскільки з'ясувалося, що вона негативно впливає на репродуктивність як людей, так і тварин, а також довквілля загалом.

Нагадаємо, науковці розкрили нові властивості псилоцибіну на людські клітини. Нове дослідження виявило, що псилоцибін, психоактивна сполука, яка міститься в деяких грибах, здатний подовжувати життя постарілих мишей та омолоджувати людські клітини шкіри й легень. Миші, яким давали псилоцибін, не лише жили довше, але й мали краще здоров’я у старшому віці. Оскільки у деяких країнах уже дозволили використання псилоцибіну для лікування психічних розладів, це може мати додатковий позитивний ефект на старіння.

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Теги: клімат наука вчені

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