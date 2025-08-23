«Біле золото» на дні каліфорнійського озера. Нове родовище змінить економіку США

Вчені підтверджують знахідку «білого золота» вартістю $540 млрд під водами Солтон-Сі в Каліфорнії

Під дном озера Солтон-Сі в Південній Каліфорнії було підтверджено наявність одного з найбільших у світі родовищ літію, який називають «білим золотом». За оцінками, вартість цього родовища становить $540 млрд. Дослідження, проведене Університетом Каліфорнії в Ріверсайді за фінансової підтримки Міністерства енергетики США, показало, що запасів літію тут достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів. Про це пише «Главком» із посиланням на Indian Defence Review.

Солтон-Сі, внутрішнє озеро в окрузі Імперіал, давно відоме своїм геотермальним потенціалом, але новий аналіз показує ресурс, набагато більший, ніж раніше вважали вчені. Попередні оцінки вказували на загальний еквівалент карбонату літію (LCE) у 4 млн метричних тонн. Оновлене моделювання тепер наближає цю цифру до 18 млн метричних тонн, що робить його конкурентом найбільших родовищ літію у світі.

Це відкриття має величезне стратегічне значення для Сполучених Штатів, оскільки може забезпечити країні повну енергетичну незалежність на ринку електромобілів. «Це одне з найбільших у світі родовищ літієвого розсолу, – заявив професор геохімії Майкл Маккіббен, один з авторів дослідження. – Це може зробити Сполучені Штати повністю самодостатніми у літії та припинити його імпорт через Китай».

Дослідники простежили походження цього літію до поєднання геологічних процесів: відкладень з річки Колорадо, вилуговування з навколишніх гір та вулканічної активності, яка залишила після себе багаті на літій породи. Протягом мільйонів років геотермальні розсоли концентрували ці мінерали глибоко під землею.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом також наголосив на важливості знахідки, назвавши регіон Солтон-Сі «Саудівською Аравією літію». Крім того, це відкриття обіцяє значний економічний підйом для округу Імперіал, одного з найбідніших у штаті. Місцеві чиновники вже дали регіону назву «Літієва долина».

Нагадаємо, літій є ключовим ресурсом для живлення електромобілів і зберігання сонячної енергії. Його розглядають як «наріжний камінь» у глобальному переході до більш екологічних енергетичних рішень. Однак, попри те, що Мексика володіє одними з найбільших у світі запасів літію, їй важко отримати вигоду з цього цінного ресурсу.