Третина скарг – з Києва. Стало відомо, скільки звернень мовна омбудсменка отримала цьогоріч

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За останні роки кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства зростає
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Найчастіше порушення мовного законодавства стосувалися інтернет-представництв

За перший квартал 2026 року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська отримала 659 скарг про порушення мовного законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу секретаріату мовної омбудсменки.

Як зазначається, найчастіше порушення стосувалися: інтернет-представництв (повна або часткова відсутність української версії сайтів, завантаження за замовчуванням версії недержавною мовою) – 168 скарг (26%); надання послуг (безпосереднє обслуговування) – 103 (17%); зовнішньої реклами та інформації для загального ознайомлення (оголошень, вивісок) – 92 (14%); сфери освіти – 52 (8%); інформації про товари та послуги, цінників – 48 (7%); медіа – 45 (7%); органів влади – 36 (6%); культури – 33 (5%).

інфографіка: Секретаріат мовної омбудсменки

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва – 238 (36% від загальної кількості скарг), Одеської – 116 (18%), Харківської – 91 (14%) та Дніпропетровської областей – 61 (9%).

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабміну з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

інфографіка: Секретаріат мовної омбудсменки

У зверненні, адресованому прем’єр-міністерці України, наголошується, що чинні санкції не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників: «У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства».

Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер».

До слова, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.

Читайте також:

Теги: Київ українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
4 березня, 15:29
Посолка, послиця чи пані посол? 10 запитань до мовознавиці
Посолка, послиця чи пані посол? 10 запитань до мовознавиці
7 березня, 10:00
Анатолій Нелюба: «Я б спростив деякі правила, а деякі – об’єднав між собою»
Мовознавець Анатолій Нелюба – про оновлений правопис: Натворили силу-силенну помилок Інтерв'ю
9 березня, 21:00
«Ало, це хто»: де помилка? 10 запитань до мовознавиці
«Ало, це хто»: де помилка? 10 запитань до мовознавиці
14 березня, 09:40
Якщо він – шибеник, то вона – …? 10 запитань до мовознавиці
Якщо він – шибеник, то вона – …? 10 запитань до мовознавиці
21 березня, 09:05
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
20 березня, 23:50
Рибчинський заспівав переклад пісні батька на фоні Дніпра
Євген Рибчинський вразив мережу перекладом легендарного хіта свого батька
21 березня, 16:58
Після завершення війни Еррера мріє змінити сферу діяльності та спробувати себе в акторській професії
Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ
21 березня, 20:51
Після розголосу історії з’ясувалося, що подібні зауваження щодо мови обслуговування мали й інші клієнти
Скандал через мову: київський спортклуб розірвав абонемент із клієнткою після зауважень щодо російської
22 березня, 18:15

Новини

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
