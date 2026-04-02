Третина скарг – з Києва. Стало відомо, скільки звернень мовна омбудсменка отримала цьогоріч

Найчастіше порушення мовного законодавства стосувалися інтернет-представництв

За перший квартал 2026 року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська отримала 659 скарг про порушення мовного законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу секретаріату мовної омбудсменки.

Як зазначається, найчастіше порушення стосувалися: інтернет-представництв (повна або часткова відсутність української версії сайтів, завантаження за замовчуванням версії недержавною мовою) – 168 скарг (26%); надання послуг (безпосереднє обслуговування) – 103 (17%); зовнішньої реклами та інформації для загального ознайомлення (оголошень, вивісок) – 92 (14%); сфери освіти – 52 (8%); інформації про товари та послуги, цінників – 48 (7%); медіа – 45 (7%); органів влади – 36 (6%); культури – 33 (5%).

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва – 238 (36% від загальної кількості скарг), Одеської – 116 (18%), Харківської – 91 (14%) та Дніпропетровської областей – 61 (9%).

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабміну з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

У зверненні, адресованому прем’єр-міністерці України, наголошується, що чинні санкції не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників: «У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства».

Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер».

До слова, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.