Британський журналіст взяв шлюб з чоловіком у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Британський журналіст взяв шлюб з чоловіком у Києві
Журналіст з Великої Британії одружився з чоловіком в Україні
фото: Іnstagram/caolanreports

Обранець медійника працює по дипломатичній лінії у столиці України

Кейлін Робертсон ірландський журналіст з Британії та фронтовий документаліст, який живе зараз в Україні, взяв шлюб зі своїм партнером у Києві. Цією новиною журналіст поділився на своїй сторінці у Facebook, розповідає «Главком».

За словами Робертсона, він вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї. Тут він також зустрів свого чоловіка. «Минулого тижня я одружився у Києві у цьому гарному місті, звучить дивно, але я почуваюся тут нормально. Я вперше приїхав у цю країну на День святого Валентина у 2023 році. І я очікував побачити країну, охоплену старжданнями, але натомість побачив жінок які продавли квіти, людей, які ходили, тримаючись за руки. Я запитував у них, як вони можуть святкувати кохання за таких обставин, на що отримував очікувану відповідь: «Бо любов – це перемога», – розповів Кейлін Робертсон. Під цим гаслом фотокореспондент і відсвяткував своє весілля.

Кейлін Робертсон також поділився на своїй сторінці відеозаписом зі світлинами та кадрами свого весілля у Києві. Він розповів, що весілля відбувалося в одному зі столичних готелів. На фото він показався зі своїм нареченим в особливій вишиванці, а його наречений був одягнений у синій костюм. Українські декоратори та організатори сторили для журналіста та його чоловіка гарне та затишне весілля. Воно було оформлене у стилі, притаманному Україні, за словами Кейліна Робертсона.

«Українці роблять усе від щирого серця, особливо весілля. Саме тому, я не можу уявити своє весілля в будь-якому іншому місті в світі», – зазначив журналіст. А його чоловік подякував ЗСУ за можливість відсвятувати їхнє весілля в Україні.

Кейлін Робертсон вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї
Кейлін Робертсон вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї
фото: Іnstagram/caolanreports

Фотокореспондент написав, що Україна – це важливе місце для нього. «Це місце навчило мене чогось, що я пам'ятатиму завжди навіть у найпохмуріші моменти, особливо у найпохмуріші моменти. Тут святкують світло, радість, любов та одне одного. Українці мають цю надзвичайну здатність цінувати те, що важливо, та відзначати кожну подію, жити повноцінно, навіть коли світ у вогні. Я люблю цю країну, і це привілей бути тут», – резюмував він.

Раніше «Главком» писав про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонить трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх. Зазначається, що відповідне рішення буде ухвалено МОК на початку 2026 року, коли організація отримає повноцінне наукове обґрунтування про фізичну перевагу чоловіків над жінками.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд ухвалив історичне рішення, вперше в Україні визнавши фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками – Тимуром Левчуком та Зоряном Кісем. Це рішення створило важливий правовий прецедент для усієї ЛГБТК+ спільноти в Україні. Як зазначають у громадській організації Інсайт, ця справа доводить, що одностатеві сім’ї існують і мають бути визнані державою нарівні з іншими.

