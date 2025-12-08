Британський журналіст взяв шлюб з чоловіком у Києві

Обранець медійника працює по дипломатичній лінії у столиці України

Кейлін Робертсон ірландський журналіст з Британії та фронтовий документаліст, який живе зараз в Україні, взяв шлюб зі своїм партнером у Києві. Цією новиною журналіст поділився на своїй сторінці у Facebook, розповідає «Главком».

За словами Робертсона, він вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї. Тут він також зустрів свого чоловіка. «Минулого тижня я одружився у Києві у цьому гарному місті, звучить дивно, але я почуваюся тут нормально. Я вперше приїхав у цю країну на День святого Валентина у 2023 році. І я очікував побачити країну, охоплену старжданнями, але натомість побачив жінок які продавли квіти, людей, які ходили, тримаючись за руки. Я запитував у них, як вони можуть святкувати кохання за таких обставин, на що отримував очікувану відповідь: «Бо любов – це перемога», – розповів Кейлін Робертсон. Під цим гаслом фотокореспондент і відсвяткував своє весілля.

Кейлін Робертсон також поділився на своїй сторінці відеозаписом зі світлинами та кадрами свого весілля у Києві. Він розповів, що весілля відбувалося в одному зі столичних готелів. На фото він показався зі своїм нареченим в особливій вишиванці, а його наречений був одягнений у синій костюм. Українські декоратори та організатори сторили для журналіста та його чоловіка гарне та затишне весілля. Воно було оформлене у стилі, притаманному Україні, за словами Кейліна Робертсона.

«Українці роблять усе від щирого серця, особливо весілля. Саме тому, я не можу уявити своє весілля в будь-якому іншому місті в світі», – зазначив журналіст. А його чоловік подякував ЗСУ за можливість відсвятувати їхнє весілля в Україні.

Кейлін Робертсон вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї фото: Іnstagram/caolanreports

Фотокореспондент написав, що Україна – це важливе місце для нього. «Це місце навчило мене чогось, що я пам'ятатиму завжди навіть у найпохмуріші моменти, особливо у найпохмуріші моменти. Тут святкують світло, радість, любов та одне одного. Українці мають цю надзвичайну здатність цінувати те, що важливо, та відзначати кожну подію, жити повноцінно, навіть коли світ у вогні. Я люблю цю країну, і це привілей бути тут», – резюмував він.

