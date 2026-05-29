NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні

Сергій Простаков, ліворуч, та Василь Чучупак, обидва з бойового підрозділу «Гонор», у магазині «Мохаве» в Києві, де продаються їхні нашивки, сорочки та інші товари

У Києві повсюди можна побачити одяг у військовому стилі. І солдати, і цивільні кажуть, що це прояв солідарності

Чотири роки повномасштабної війни докорінно змінили повсякденну культуру Києва, де межа між військовими та цивільними у натовпі стала майже непомітною. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

Жителі столиці – від IT-фахівців до студентів – масово інтегрували армійську естетику та практичні елементи у свій щоденний гардероб. І для солдатів, і для містян цей тренд є не просто тимчасовою модою, а свідомим виявом поваги та солідарності з новою елітою країни – Збройними силами.

Головними інфлюенсерами цього стилю стали сотні тисяч ветеранів і військовослужбовців, які повертаються з передової та привносять свій життєвий досвід у міське середовище. Цей запит успішно реалізували відомі українські бренди вуличного одягу. Зокрема, марка M-TAC, чиє виробництво двічі зазнавало важких руйнувань від російських ракетних ударів у 2022 та 2024 роках, зуміла відбудуватися та запустити нову тактичну лінію одягу за участю ветеранів. Інший популярний бренд – Riot Division – здобув визнання завдяки функціональному модульному одягу. Марка активно працевлаштовує колишніх бійців, надає 50% знижки військовим, медикам та журналістам, а її логотип із силуетом людини, що кидає коктейль Молотова, перетворився на неофіційний символ спротиву.

Окрім цього, у Києві діють такі простори, як бутік Mojave, що об'єднує понад 70 вітчизняних брендів. Вони створюють мілітарі-мерч та нашивки у співпраці з реальними бойовими підрозділами (наприклад, передовим загоном «Гонор»), спрямовуючи весь виторг на їхню підтримку. Навіть президент Володимир Зеленський від початку конфлікту постійно з'являється у мілітарі-одязі, демонструючи єдність із захисниками.

Ярослава Шундрій, фітнес-тренерка, у шапці з Riot Division фото: The New York Times

Водночас у суспільстві сформувалися чіткі неписані правила: цивільним дозволено носити одяг кольору хакі чи оливи, але використання офіційного цифрового камуфляжу (пікселя) вважається поганим тоном. Виробники та ветерани одностайні – військовий камуфляж потрібно заслужити службою в армії.

Артем Вульковський, ветеран армії, сказав, що носіння одягу у військовому стилі «це не про зарозумілість, а про повагу» фото: The New York Times

Окрім символізму, новий стиль має суто прагматичне підґрунтя в умовах постійних повітряних тривог. Кияни одягаються так, щоб бути готовими до надзвичайних ситуацій: підбори замінили на кросівки, а замість косметики в утилітарних сумках носять повербанки та кровоспинні джгути-турнікети. Одяг адаптують під реалії – навіть повсякденні широкі спідниці обирають з розрахунком на те, щоб у них було зручно швидко бігти до найближчого укриття під час чергової атаки.

Як відомо, український подіум стає дедалі більш інклюзивним та соціально відповідальним. У межах Ukrainian Fashion Week в Києві, відбувся показ колекції осінь-зима 2026/2027. Зірковою подією вечора став вихід на подіум ветеранки ЗСУ Крістіни Саніної разом із відомим українським стронгменом та народним депутатом Василем Вірастюком.