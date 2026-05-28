«Ідеальна країна для життя». Українка розповіла про чотири переваги Німеччини

Юлія Відміцька
За словами українки, одна з головних переваг життя в Німеччині для неї – це безплатна освіта

Українка Валентина навчається в Німеччині та розповідає про своє життя за кордоном. В одному зі своєї відео блогерка розповіла, чому Німеччина, на її думку, є ідеальною країною для життя. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки у Тiktok.

Валентина мешкає в Німеччині тривалий час, спираючись на власний досвід життя в цій країні, вона назвала її головні переваги. Ч«ому Німеччина ідеальна країна для життя? Давайте розвіємо всі міфи та не будемо дивитися через призму стереотипів від тих, хто не може тут адаптуватися», – сказала блогерка у своєму відео.

Безплатна освіта та можливості

За словами українки, одна з головних переваг життя в Німеччині для неї – це безплатна освіта та можливості.

«Я як студентка можу розраховувати на якісну освіту та можливість отримати гарну посаду, незалежно від того, який ВНЗ я закінчила: крутий Мюнхенський, чи невеликий університет у Гіссені – у будь-якому випадку я отримую гідно оплачувану роботу», – поділилася дівчина.

Рівність

Українка Валентина зауважила, що в Німеччині всі мають бути рівні та однакові згідно з законом. Тож у цій країні немає таких поняття, як «пропихування своїх». «Різниця між бідним та багатим класом не дуже помітна», – сказала блогерка.

Відсутність корупції

На думку українки, у Німеччині майже відсутня корупція. «Корупції майже немає. Вона може зустрічатися, але немає в таких масштабах, як в Україні. Вона дуже жорстоко карається».

Безпека

Студентка пояснила, що їй важливо жити в країні, де закон має значення. За її словами, у Німеччині закони працюють, а їх порушення передбачає реальне покарання. «Наприклад, мені подобається їздити за кермом і відчувати себе спокійно. Бо навіть за телефон на дорозі тут дають немаленькі штрафи, і люди мають слідувати правилам. Більшість громадян Німеччини змушені бути законослухняними», – пояснила блогерка.

Нагадаємо, українка Анна мешкає в Німеччині вже понад два роки й досі шокована цінами на життя в цій країні. Жінка порахувала свої витрати та розповіла, скільки коштує місяць життя в Німеччині.

