13-річна вінничанка встановила рекорд України з англійської мови

Підлітка встановила новий рекорд України, посунувши попередню рекордсменку

13-річна вінничанка Анастасія Конохова встановила новий рекорд України. Дівчина офіційно підтвердила свої знання з англійської мови на рівні «профі». Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Анастасія Конохова продемонструвала найвищі знання з англійської мови на рівні С1 за міжнародною шкалою САЕ у віці 13 років і 11 місяців.

«Це той рівень володіння мовою, який дає можливість вільно розмовляти на наукові, технічні, вузькопрофесійні теми, розпізнавати прихований зміст та найтонші мовні нюанси. Тож поки її однолітки вчать «London is the capital of Great Britain», Анастасія пояснює британцям, чому їх граматика іноді кульгає», – зазначила Лана Вєтрова.

Вінничанка також склала кембріджський іспит та отримала 198 балів із 210 можливих майже на межі рівня англійської мови С2. «САЕ (Cambridge English: Advanced) – це, образно кажучи, як «чорний пояс» з англійської. Цей рівень зазвичай штурмують студенти іноземних вишів або ті, хто планує бізнес-кар’єру в Лондоні, а тут – 13-річна українка!» – зауважила керівниця Книги рекордів.

Анастасія Конохова встановила рекорд під назвою «Наймолодша українка, яка підтвердила рівень знань англійської мови на рівні С1 за шкалою САЕ». До цього цей рекорд тримала Ольга Товстуха, вона підтвердила такий рівень англійської мови у віці 14 років 10 місяців.

Нагадаємо, у Вінниці восьмирічний Богдан Малярський встановив рекорд України. Школяр розповів про 70-річну історію пісенного конкурсу Євробачення на пам’ять. Богдан Малярський назвав 232 факти про Євробачення та встановив рекорд України «Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених напам’ять дитиною».