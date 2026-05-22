Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Третій міський форум ОСББ у Києві
фото з Telegram-каналу Віталія Кличка
У столиці реалізують комплексний План енергостійкості: місто вже побудувало нові об'єкти когенерації на 40 МВт та запустило потужні енергокомплекси для резервного водопостачання

У Києві розпочав роботу третій міський форум ОСББ, головною темою якого стала підготовка житлового фонду та комунальної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Для забезпечення стабільної зими в умовах російських обстрілів у столиці сформували комплексний План енергостійкості. Наразі роботи тривають на кількох десятках локацій та будівельних майданчиків міста.

Повідомляється, що в межах плану вже побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю близько 40 МВт, які оснащують захистом другого рівня. Також запустили в роботу два дизельних енергокомплекси потужністю понад 10 МВт, які забезпечать резервне енергопостачання на об’єкти водопостачання. 

Третій міський форум ОСББ у Києві відкрив мер столиці Віталій Кличко
фото з Telegram-каналу Віталія Кличка

Фінансування цих проєктів здійснюється за рахунок міського бюджету, а також завдяки залученню кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Водночас столиця розраховує на фінансову допомогу та паритетну участь з боку держави.

Окремим стратегічним напрямом визначено енергостійкість самого житлового фонду, який у Києві налічує понад 12 тисяч багатоквартирних будинків. Мета міста – зробити багатоповерхівки більш автономними на випадок знеструмлень.

Наразі у столиці діють п'ять програм фінансової та технічної підтримки для модернізації житла. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в енергоефективність будинків було інвестовано майже 2 млрд грн. Зокрема, на поточний рік лише для відомої програми співфінансування «70/30» виділили рекордні за останні десять років 420 млн грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він. 

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Кабмін утворив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року. 

Також «Дія» запустила нову послугу. Тепер українці зможуть подавати заявки на отримання коштів для купівлі генераторів у багатоквартирні будинки через застосунок. Крім генераторів нова ініціатива передбачає купівлю обладнання для автономного опалення, водопостачання або роботи ліфтів у багатоквартирних будинках.

