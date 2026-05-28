Що читав Григорій Орлик? Журналістка показала книги, які діяч замовляв під час навчання у Лунді

колаж: glavcom.ua
Григорій Орлик був сином гетьмана Пилипа Орлика, військовим діячем та майстром таємної дипломатії при дворі французького короля Людовіка ХV

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та посол України у Королівстві Швеція Світлана Заліщук відвідали Університетську бібліотеку Лундського університету. Посадовці ознайомилися з книгами, які свого часу замовляв син гетьмана Пилипа Орлика Григорій Орлик. Про це повідомила шведська журналістка та юристка українського походження Марина Траттнер та розповіла, що читав син видатного гетьмана, пише «Главком». 

За словами журналістки, під час екскурсії в бібліотеці Швеції вона з посадовцями переглянула різні книги. Одна з них Літургіаріон – служебник, що був надрукований у 1620 в Києво-Печерській лаврі. Ця книга є однією з найважливіших пам'яток українського друкарства доби Відродження, яка містила тексти православних літургій.

«Книга включає тексти та порядок проведення головних літургій візантійського обряду: святителя Івана Златоустого, святителя Василія Великого та Літургію Переданих Дарів. Друкувалася двома фарбами чорною та червоною. Видання було багато оздоблене гравюрами, зокрема, «Успіння Богородиці», заставками, кінцівками та декоративними ініціалами», – розповіла юристка.

Літургіаріон, який був надрукований у 1620 в Києво-Печерській лаврі
Ця книга була надрукована під час розквіту Лаврської друкарні та започаткована архімандритом Єлисеєм Плетенецьким. Також журналістка з посадовцями змогли переглянути й інші книги, деякі з них також міг читати Григорій Орлик.

«Серед книг давньоримських філософів і ораторів були і книги, надруковані у друкарні Києво-Печерської лаври і в друкарні Львівського братства. Складно сказати, чи він замовляв усі ці українські книги, але у переліку точно був Літургіаріон (служебник), надрукований у 1620 в Києво-Печерській лаврі», – зауважила журналістка. 

Григорій Пилипович Орлик народився 5 листопада 1702. Він був військовий діячем, генераллом-лейтенантом французької армії, дипломатом і розвідником на службі короля Франції Людовіка XV. Такоє відомий, як син гетьмана Пилипа Орлика.

Григорій Орлик був довіреною особою польського короля Станіслава Лещинського та працював у системі таємної дипломатії Франції, виконуючи місії у Швеції, Османській імперії, Польщі та інших європейських країнах. Також брав участь у військових кампаніях Франції та отримав високі дворянські й військові відзнаки.

Освіту здобув у Швеції, зокрема навчався в Лундський університет, де вивчав філософію, латину, військову справу та класичні автори.

Також повідомлялося, дослідники Державного королівського архіву Швеції, звідки раніше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, знайшли його печатку. До слова, Пилип Орлик був українським політичним, державним і військовим діячем, Генеральним писарем (1702-1709) та гетьманом Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742). Він належав до шляхетського роду Орликів чеського походження, які користалися гербом «Новина».

