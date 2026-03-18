Кейт Міддлтон розчулила милим моментом із трирічною дівчинкою (відео)

Принцеса Уельська відвідала парад до Дня святого Патріка

Кейт Міддлтон вкотре привернула увагу мережі. На камеру потрапило те, як вона грається з трирічною дівчинкою, дочкою військових Ірландської гвардії. Соцмережі почали активно поширювати та відео з принцесою та обговорювати його. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Повідомляється, що кумедне відео з принцесою Кейт Міддлтон було зняте 17 березня, коли вона як почесний полковник відвідала щорічний парад полку на День святого Патріка.

Принцеса Уельська відвідала парад до Дня святого Патріка фото: .facebook/princeandprincesswales

Під час цього візиту принцесі Уельській зустрілася маленька дівчинка, яка була рада її бачити. Дитина раділа, плигала та спілкувалася із принцесою, а в один момент вона повисла у повітрі, коли Кейт тримала її за руки. Це помітили присутні гвардійці та з посмішкою відреагували на цей момент. До слова, милий момент вдалося зняти на камеру королівському репортеру Кемерону Вокеру.

Як з'ясувалося, на відео разом із принцесою Уельською була трирічна Вієнна, донька сержанта Міллса, який брав участь у параді. Також до принцеси підійшла ще одна дівчинка Міла. Вона мала нагоду поспілкуватися з Кейт Міддлтон. Принцеса похвалила сукню дівчинки та запитала, чи сама вона її обирала.

На параді принцеса Уельська у з’явилася витонченому смарагдовому вбранні. Вона обрала для заходу смарагдове довге пальто від Alexander McQueen, також від цього бренду принцеса одягла довгу чорну сукню. Її образ доповнив берет від Gina Foster Millinery, рукавички від Cornelia James та брошка Ірландської гвардії. А взуття Кейт Мідлтон обрала від відомого бренду Ralph Lauren.

