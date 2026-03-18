Кейт Міддлтон розчулила милим моментом із трирічною дівчинкою (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Принцеса Уельська замилувала мережу моментом із маленькою дівчинкою
фото: facebook/princeandprincesswales

Принцеса Уельська відвідала парад до Дня святого Патріка

Кейт Міддлтон вкотре привернула увагу мережі. На камеру потрапило те, як вона грається з трирічною дівчинкою, дочкою військових Ірландської гвардії. Соцмережі почали активно поширювати та відео з принцесою та обговорювати його. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Повідомляється, що кумедне відео з принцесою Кейт Міддлтон було зняте 17 березня, коли вона як почесний полковник відвідала щорічний парад полку на День святого Патріка.

Принцеса Уельська відвідала парад до Дня святого Патріка
Принцеса Уельська відвідала парад до Дня святого Патріка
фото: .facebook/princeandprincesswales

Під час цього візиту принцесі Уельській зустрілася маленька дівчинка, яка була рада її бачити. Дитина раділа, плигала та спілкувалася із принцесою, а в один момент вона повисла у повітрі, коли Кейт тримала її за руки. Це помітили присутні гвардійці та з посмішкою відреагували на цей момент. До слова, милий момент вдалося зняти на камеру королівському репортеру Кемерону Вокеру.

Як з'ясувалося, на відео разом із принцесою Уельською була трирічна Вієнна, донька сержанта Міллса, який брав участь у параді. Також до принцеси підійшла ще одна дівчинка Міла. Вона мала нагоду поспілкуватися з Кейт Міддлтон. Принцеса похвалила сукню дівчинки та запитала, чи сама вона її обирала.

На параді принцеса Уельська з'явилася у витонченому смарагдовому вбранні
На параді принцеса Уельська з’явилася у витонченому смарагдовому вбранні
фото: Іnstagram/princesswcloset

На параді принцеса Уельська у з’явилася витонченому смарагдовому вбранні. Вона обрала для заходу смарагдове довге пальто від Alexander McQueen, також від цього бренду принцеса одягла довгу чорну сукню. Її образ доповнив берет від Gina Foster Millinery, рукавички від Cornelia James та брошка Ірландської гвардії. А взуття Кейт Мідлтон обрала від відомого бренду Ralph Lauren.

Нагадаємо, як принцеса Уельська з'явилася на зустрічі у Великій Британії з південноазійською громадою після індуїстського свята Холі. Кейт Міддлтон показалася в образі, який у мережі порівняли з вбранням покійної принцеси Діани, яка свого часу також відвідала подібний захід у 1997 році.

Також повідомлося, майбутній король Великої Британії принц Вільям привітав покійну принцесу Діану з Днем матері. Принц Уельський щемливо згадав свою покійну матір та показав спільне фото із нею, зворушивши мередужу.

