Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента
Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського
На відому телеведучу вилилась лавина хейту через комплементарні до президента Зеленського дописи. Вона не змовчала

Українська журналістка та телеведуча Наталія Мосейчук різко відреагувала на численні закиди у її сторону щодо співпраці з Офісом президента, пише «Главком».

Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського, однак хейт набрав нових обертів після повідомлення, де журналістка назвала Зеленського «лідером світу». Це сталось під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі наприкінці січня 2026 року.

«Перший таки перший. Ми – свідки феномену. Коли він – Лідер Світу. А його племʼя – тримає світ», – писала вона.

Тож час від часу у коментарях під дописами Мосейчук з'являлися коментарі з натяком на цей пост. Увечері, 9 лютого журналістка коротко відповіла своїм хейтерам та всім коментаторам.

«Ті, хто стверджують, що я на зарплаті Офісу Президента, пішли в с..ку! Доповідь закінчила», – написала телеведуча.

Водночас деякі з коментаторів закинули й Мосейчук те, що ця фраза вже колись звучала та пригадали челендж, який Зеленський ще до початку президентства запускав у соціальних мережах.

Раніше «Главком» опублікував інформацію про нинішню діяльність екскерівника Офісу президента і про фронт завдань, які він тепер вирішує.

До слова, стало відомо поточне місцеперебування та спосіб життя ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака. Колишній посадовець перебуває в Києві, веде вкрай непублічний спосіб життя та приділяє значну увагу фізичній формі. 

Теги: телеведуча Наталія Мосейчук Офіс президента Володимир Зеленський

