Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента

Українська журналістка та телеведуча Наталія Мосейчук різко відреагувала на численні закиди у її сторону щодо співпраці з Офісом президента, пише «Главком».

Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського, однак хейт набрав нових обертів після повідомлення, де журналістка назвала Зеленського «лідером світу». Це сталось під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі наприкінці січня 2026 року.

«Перший таки перший. Ми – свідки феномену. Коли він – Лідер Світу. А його племʼя – тримає світ», – писала вона.

Тож час від часу у коментарях під дописами Мосейчук з'являлися коментарі з натяком на цей пост. Увечері, 9 лютого журналістка коротко відповіла своїм хейтерам та всім коментаторам.

«Ті, хто стверджують, що я на зарплаті Офісу Президента, пішли в с..ку! Доповідь закінчила», – написала телеведуча.

Водночас деякі з коментаторів закинули й Мосейчук те, що ця фраза вже колись звучала та пригадали челендж, який Зеленський ще до початку президентства запускав у соціальних мережах.

