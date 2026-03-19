«Гітлер та Зеленський». На виборах у Франції зійшлися кандидати з цікавими прізвищами

Єгор Голівець
На виборах у Франції сформували другий тур Гіттлер і Зеленскі
фото: BFM

У комуні Арсі-сюр-Об увагу привернули збіги прізвищ із історичними та провокативними асоціаціями

У французькій комуні Арсі-сюр-Об на місцевих виборах зафіксували участь кандидатів із прізвищами, які викликали резонанс через незвичні збіги та асоціації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французку агенцію BFM.

За результатами першого туру до фінального голосування пройшли чинний мер Шарль Гіттлер та його опонент Антуан Рено-Зеленскі.  Їхні прізвища привернули увагу через фонетичну схожість із відомими історичними та політичними постатями. Третє місце посіла Анні Сурка, яка також брала участь у перегонах, але не вийшла до другого туру.

Французькі медіа зазначають, що ситуація спричинила хвилю іронічних реакцій у соцмережах, однак самі кандидати сприймають це спокійно. Шарль Гіттлер, який уже очолює місто, зазначив: «Я сприймаю це нормально, я звик». За його словами, він стикався з жартами через прізвище ще з дитинства, але навчився ставитися до цього стримано.

Його опонент Антуан Рено-Зеленскі пояснив походження свого подвійного прізвища. За його словами, «Рено» походить від батька, а «Зеленскі» – від матері польського походження.

Кандидат також зізнався, що не очікував такого рівня уваги. «Спочатку я думав, що це залишиться лише в соцмережах, але потім про це почали говорити всі», – зазначив він.

Обидва учасники виборів наголошують, що отримують переважно гумористичні коментарі та не стикаються з проявами агресії. За словами Рено-Зеленскі, ситуація навіть допомогла привернути додаткову увагу до міста. Другий тур виборів у Арсі-сюр-Об запланований на 22 березня. Саме тоді стане відомо, хто очолить муніципалітет.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Північній Кореї правляча партія на чолі з Кім Чен Ином отримала майже повну підтримку, сформувавши новий склад Верховних народних зборів. 

