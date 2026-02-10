Головна Країна Політика
Ексведучий Дрималовський звільнився з посади речника Міноборони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ексведучий Дрималовський звільнився з посади речника Міноборони
Орест Дрималовський перебував на посаді речника Міноборони з 2025 року
фото: Іnstagram/drymalovsky

Журналіст повідомив, що на нього чекають нові виклики

Популярний телеведучий, журналіст та військовий Орест Дрималовський звільнився з посади речника Міністерства оборони України. Військовий підсумував свою роботу у міністерстві та заявив про нові виклики. Про це йдеться у дописі Орест Дрималовський в Іnstagram, передає «Главком».

9 лютого Орест Дрималовський повідомив про завершення служби в Міністерстві оборони. «На власному досвіді переконався, як у нас працюють переведення. Чи не працюють? Жартую. Не все так погано. Особливо – коли є на це згода безпосереднього командира. Погоджуюсь, значну частину бюрократії все ж можна прибрати, але то таке», – написав військовослужбовець.

Орест Дрималовський також подякував отриманий досвід на посаді речника. Колишній ведучий заявив про те, що на нього чекають нові виклики, але про це він повідомить згодом.

Про призначення на посаду речника Ореста Дрималовського стало відомо 9 серпня 2025. До цього він служив у ЗСУ, військовий долучився до війська у лютому 2024 року. Орест Дрималовський захищав країну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою службу він був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті».

У журналістиці Дрималовський працює з 2015 року. Закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка, він був кореспондентом і ведучим на телеканалі «Перший Західний», а згодом – у програмі «Вікна-новини» на СТБ. Тепер він приєднається до команди Міністерства оборони.

Нагадаємо, що нещодавно кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства. Першим заступником міністра оборони Олексій Вискуб. Раніше він працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.

Також повідомлялося, що в межах масштабного оновлення команди Міністерства оборони України на початку 2026 року, Міністр оборони Михайло Федоров оголосив про призначення Сергія Бескрестнова, відомого за позивним «Флеш», своїм радником. Цей крок спрямований на системну розбудову засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та захист українського неба від нових типів ворожих БпЛА. 

