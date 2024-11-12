Онука Ротару показала відпочинок з мамою в одній із європейських країн

Онука Ротару поділилася, що любить подорожувати

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показалася зі своєю мамою Світланою за кордоном. Світлини з відпочинку модель публікувала в соцмережах.

Так, Євдокименко у своєму фотоблогу показала низку світлин з Риму. На зображенні жінки позують перед пам'яткою архітектури – церквою з обеліском. Для такої прогулянки родина обрала одяг у стриманих тонах й доповнила образ сонцезахисними окулярами.

скриншот: instagram / iamsofiaeve

Євдокименко та її мама також насолодилися місцевими закладами й посмакували кавою. Водночас онука співачки розказала, що зараз ретельно слідкує за станом свого організму.

скриншот: instagram / iamsofiaeve

«Утеча з мамою», – лаконічно підписала сонячні кадри блогерка. Онука Ротару також поділилася, що любить подорожувати.

Нагадаємо, співачка Софія Ротару, від якої тривалий час не було звісток, опублікувала в Instagram світлину біля могили чоловіка. «Єдиний», – так артистка українською мовою підписала фото. На ньому Ротару вшановує пам'ять покійного чоловіка – музиканта Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 22 роки тому, 23 жовтня 2002 року.

Ротару та Євдокименко одружилися у 1968 році та прожили разом 34 роки. У подружжя народився син Руслан Євдокименко, якому нині 54 роки. Після смерті чоловіка Анатолія співачка більше не виходила заміж.

До слова, на початку березня 2022 року на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні у супроводі поводиря. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко – син і онук співачки Софії Ротару. Після інциденту ні про сина, ні про онука Ротару не було нічого чутно. Згодом Анатолій виклав кілька знімків у соцмережі, з яких можна було зробити висновок, що йому таки вдалося якимось чином втекти за кордон. «Главком» писав, що ймовірно 28-річний Анатолій Євдокименко виїхав з України до Франції.