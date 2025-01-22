Головний психіатр ЗСУ вже в суді (фотофакт)

Адвокати Друзя стверджували, що у їхнього клієнта вчора під час обшуку стався інсульт

Головний психіатр Збройних сил та заступник голови Центральної ВЛК Олег Друзь, у якого знайшли незадекларовані активи, наразі перебуває в суді. Йому вже обирають запобіжний захід. Про це розповів ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олег Симороз.

Стало відомо, що Олега Друзя доправили до Шевченківського суду каретою «швидкої». Так, про той факт, що Друзь намагався уникнути слідства після візиту СБУ та заднім числом ліг у лікарню, спершу повідомив «Главком».

«Адвокати Друзя влаштували клоунаду, стверджуючи, що у їхнього клієнта вчора під час обшуку стався інсульт, і він був госпіталізований до реанімації. При цьому зараз він сидить на лаві підсудних і мʼяко кажучи не виглядає на людину з інсультом. За моєю інформацією, заклад в якому Друзь хотів залягти в реанімацію, в останній момент зрозумів, наскільки це резонансна справа і дав задню», – написав Симороз.

Ветеран додав, що громадськість слідкує за справою і проінформує щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

7 фото На весь екран











Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав декілька квартир та дорогих автомобілів фото: ssu.gov.ua/СБУ

Згодом командування Медичних сил ЗСУ заявило про «нетерпимість до фактів, які містять корупційні злочини» після затримання головного психіатра ЗСУ Олега Друзя за підозрою в незаконному збагаченні на $1 млн. Командування Медичних сил зауважує, що подібні ситуації підривають авторитет ЗСУ.

Наступного дня стало відомо, що Олег Друзь, у якого знайшли незадекларовані активи, намагався уникнути слідства після візиту СБУ та заднім числом ліг у лікарню. Інформацію про це оприлюднив військовий Олексій Бик. Згодом ці дані підтвердилися.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі фото з відкритих джерел

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.