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Полонений розвідник зустрівся в Оленівці з актором-путіністом Стівеном Сігалом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Полонений розвідник зустрівся в Оленівці з актором-путіністом Стівеном Сігалом
Сігал в Оленівці поспілкувався з полоненими українцями через ґрати
фото з відкритих джерел

Після розмови із Сігалом Андрія Тураса жорстоко побили росіяни

Військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Тритя Турас розповів, як після оборони Маріуполя і виходу з «Азовсталі» опинився в колонії в Оленівці, пережив жорстокий теракт і зустрівся там з американським актором-путіністом Стівеном Сігалом. Про це боєць розказав в інтерв'ю «Суспільне Чернігів».

Андрій прилетів в оточений ворогом Маріуполь гелікоптером.

«Ти що, реально це зробив? Ти ідіот, але красунчик». Тоді я найчастіше чув цю фразу... Страшно стало тільки коли на світанку ми заходили на посадку над «Азовсталлю». Ми піднялися над містом і з висоти пташиного польоту я побачив зруйнований Маріуполь, що горить, догорає. Запах сажі, дим. І одна з перших думок була така: «Ой-йой-йой, куди я прилетів?». Я на власні очі побачив реальний об'єм цього лиха, що спіткало Україну в конкретному локальному місті. Ти не усвідомлюєш певні речі, поки їх не побачиш», – пригадує боєць.

Військовослужбовець після виходу з «Азовсталі» провів у полоні майже 2,5 роки. Він пережив теракт в Оленівці. У ніч теракту Андрій якраз був на дворі.

За його словами, після трагедії до полонених приїхала нібито міжнародна делегація, у складі якої був актор Стівен Сігал.

Сігал назвався волонтером, представником міжнародної спільноти, котра буде сприяти нашому якнайшвидшому поверненню до України. Але його риторика була відчутно пропагандистською.

«Я добре знаю англійську мову, тому вийшов з ним поспілкуватися сам на сам, без перекладача. Він запитав: чи хочу я повернутися додому. І також запитав, що я думаю про український теракт. Я сказав, що вважаю, що це була не українська ракета, а заздалегідь закладена бомба. І за це мене потім забрали на ДІЗО, як покарання. Відбили тоді ноги та били по тулубу. Сильно», – каже  Андрій Тритя.

Раніше боєць ГУР розповів, як розвідники десантувались на «Азовсталь» у 2022 році. 

Нагадаємо, що у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

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Теги: Маріуполь окупанти теракт обстріл Чернігів актор ракета Азовсталь росіяни

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