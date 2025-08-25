Відмова від дзвінків, любов до старих камер. «Дивні» звички зумерів, які бентежать старше покоління

Зумери майже не використовують телефонні дзвінки, оскільки вважають їх сигналом надзвичайної ситуації

Покоління Z, також відоме як «зумери», має низку звичок, які здаються дивними або навіть грубими для старших поколінь. Видання The Washington Post дослідило їхню поведінку, виділивши ключові особливості, пише «Главком».

Термін «покоління Z» або «зумери» стосується людей, які народилися в період з 1997 по 2012 рік. Головна відмінність зумерів – це стиль спілкування. Вони майже не використовують телефонні дзвінки, оскільки вважають їх сигналом надзвичайної ситуації. Натомість перевагу віддають текстовим повідомленням, часто пропускаючи традиційні привітання на кшталт «Привіт» і одразу переходять до суті.

«Раптові дзвінки необхідні лише тоді, коли трапляється щось настільки важливе, що надіслати повідомлення неможливо. Коли кишеня починає вібрувати, виникає одне гостре запитання: «Що проблема виникла?». Найчастіше жодної проблеми зовсім немає. Але мить паніки породжує масу можливих сценаріїв: «Хтось потрапив до лікарні?», «Я забув про зустріч?», «Мене звільняють чи беруть на роботу?». Природною відповіддю відразу перейти до суті справи. «Привіт» замінюється прямим, іноді різким тоном і діловою відповіддю», – розповіли журналісти.

За їхніми словами, ввічливі умовності йдуть на другий план навіть під час написання текстових повідомлень. Автори статті зазначили, що це «може здатися брутальним, але вся справа в сьогоднішньому темпі поширення інформації».

Інші незвичайні звички

Тексти без великих літер

Зумери часто пишуть у месенджерах з маленької літери, щоб створити більш невимушений і розслаблений тон.

«Я почала друкувати малими літерами ще в середній школі, бо довкола всі так робили і я вирішила приєднатися. Ще я помітила, що багато користувачів соцмереж відключали автоматичне введення великих букв», – розповіла 22-річна Ава Гауслі. Втім, вона не виключає, що повернеться до загальноприйнятих норм письма після закінчення коледжу, «щоб її не вважали за інфантильну».

Своєрідне використання емодзі

Вони уникають популярних усміхнених смайликів, віддаючи перевагу емодзі на кшталт «череп» або «плачуче обличчя» для вираження гумору.

Постійне носіння навушників

Для зумерів це спосіб захиститися від інформаційного перевантаження та створити особистий простір у будь-якому місці. «Я часто використовую AirPods на роботі. Зазвичай один навушник у мене вставлено. Завдяки прослуховуванню подкастів час минає швидше», – наводить видання слова 21-річного Генрі Хейберна.

Любов до вінтажних фотокамер

Незважаючи на доступ до високоякісних камер у смартфонах, вони захоплюються старими «цифровими мильницями», цінуючи їх за ностальгічний та «справжній» вигляд фотографій. «Щось особливе в тому, як вона фіксує мить. Фотографія виходить ностальгічнішою і реальнішою, ніж зроблена на смартфон. Таке почуття, що я знімаю спогад, а не просто фотографую», – розповіла Кіф Акінсола.

Фінансова обережність

Молодь споживає менше алкоголю і частіше закриває рахунок в барах відразу після кожної покупки. Вони також не прагнуть купувати автомобілі, надаючи перевагу сервісам райд-шерингу. Ці звички розглядаються як наслідок життя в епоху постійного цифрового контакту, де норми спілкування та соціальні взаємодії суттєво змінилися.

Нагадаємо, по всьому світу набуває поширення новий соціальний феномен під назвою «френдфляція», який змушує молодь із покоління Z обмежувати своє коло спілкування або взагалі відмовлятися від дружби через брак фінансів. Цей термін поєднує слова «дружба» (friendship) та «інфляція», вказуючи на зростання «вартості» підтримки соціальних зв’язків.