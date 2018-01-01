Полгода со дня смерти Ирины Бережной. Мать политика написала трогательный пост

Экс-нардеп погибла в Хорватии в результате ДТП

Сегодня, 5 февраля, исполняется полгода со дня смерти депутата Верховной Рады Украины Ирины Бережной. В этот день её мама Елена опубликовала в Facebook обращение к своей погибшей дочери, пишет «Главком». «Каждый день я прошу Всевышнего о чуде! Послать знак человечеству, воскресив тебя! Ведь Господь Всемогущественный! Всесильный!

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Ирина Бережная

Экс-нардеп погибла в Хорватии в результате ДТП

Сегодня, 5 февраля, исполняется полгода со дня смерти депутата Верховной Рады Украины Ирины Бережной. В этот день её мама Елена опубликовала в Facebook обращение к своей погибшей дочери, пишет «Главком».

«Каждый день я прошу Всевышнего о чуде! Послать знак человечеству, воскресив тебя! Ведь Господь Всемогущественный! Всесильный! Он может через иные цивилизации дать сигнал землянам через тебя! Ты очень нужна Данечке, мне, миллионам жителям нашей планеты! Я знаю, что там тебе прекрасно, ты рядом с Отцом Небесным, но здесь любящие тебя и нуждающиеся в тебе! Ты всегда добивалась поставленной цели, надо только захотеть сюда, на эту грешную землю! Раз мои молитвы пока не услышаны, может надо всем, кто помнит тебя тоже обратиться с такой мольбой! Когда миллионы верят, это обязательно происходит!» - написала Елена Бережная.

Ирина Бережная была депутатом Верховной Рады Украины VI и VII созывов (2007—2014) и носила звание заслуженного юриста Украины.

Она погибла в возрасте 36 лет в результате автомобильной аварии, которая произошла на автостраде между хорватскими населёнными пунктами Масленица и Поседарье. «Мерседес» с болгарскими номерами ночью ехал в направлении Поседарье, но по неустановленным причинам покинул проезжую часть и въехал в столб. Ирина Бережная и 38-летний водитель, гражданин Болгарии, погибли на месте. В результате несчастного случая была ранена дочь Ирины, она была госпитализирована в больницу города Задар. Для извлечения тел погибших вызывали специальную технику.