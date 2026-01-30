Головна Скотч Життя
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Amazon інвестував у проєкт близько $40 млн
фото з відкритих джерел

Рішення було ухвалене на тлі загострення відносин між США та Південною Африкою

Документальний фільм про першу леді США Меланію Трамп не вийде в кінотеатрах Південної Африки. Про це пише The Hill, передає «Главком».

Фільм під назвою «Melania», прем’єра якого запланована на 30 січня, розповідає про підготовку до другого президентського терміну Дональда Трампа. Меланія Трамп виступила виконавчим продюсером стрічки.

За словами керівника відділу продажів і маркетингу Filmfinity Тобашана Говіндараджулу, рішення було ухвалене через політичний контекст.

«З огляду на останні події, ми вирішили не продовжувати кінотеатральний реліз на цій території», – заявив він у коментарі The New York Times.

Рішення було ухвалене на тлі загострення відносин між США та Південною Африкою. У листопаді Дональд Трамп заявив, що ПАР не отримає запрошення на саміт G20 у Маямі, звинувативши владу країни у порушеннях прав людини щодо білих фермерів.

Південноафриканські чиновники ці звинувачення відкинули, заявивши, що немає доказів геноциду чи системного переслідування африканерів.

За даними відкритих джерел, фільм «Melania» також планують показати у США. Тимчасовий президент Центру Кеннеді Річард Гренелл повідомляв, що прем’єра відбудеться у Вашингтоні, і на ній очікується присутність президента та першої леді.

ЗМІ також повідомляють, що Amazon інвестував у проєкт близько $40 млн, що викликало критику та дискусії у медіасередовищі.

Нагадаємо, зйомки почались в грудні 2024 року. Режисером став Бретт Ретнер, який працював над стрічками «Година пік» і «Люди Ікс: Остання битва».

В Amazon кажуть, що фільм покаже «безпрецедентний погляд за лаштунки» життя першої леді США, а також обіцяє «справді унікальну історію» життя Меланії Трамп.

