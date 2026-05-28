У Бангладеші буйвол Дональд Трамп врятувався від жертвопринесення (фото)

Буйвола назвали на честь Дональда Трампа через схожість їхнього рудого «волосся»

У Бангладеші буйвол-альбінос на прізвисько Дональд Трамп врятувався від жертвопринесення на фестивалі Курбан-байрам. Йому допомогло незвичне прізвисько, яке йому дали через його чуб, схожий на зачіску президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Рідкісного буйвола-альбіноса продали для ритуального забою на традиційне свято у Бангладеші. Однак влада втрутилася та захистила тварину. Справою займався міністр внутрішніх справ Салахуддін Ахмед. Він виступив проти принесення буйвола в жертву та наполіг на тому, щоб тварину перевезли до національного зоопарку в Дацці. Кошти покупцеві буйвола повернули.

Своє рішення міністр пояснив питанням безпеки та різким зростанням інтересу навколо фестивалю. «В останній момент було ухвалено рішення не приносити буйвола в жертву через міркування безпеки та незвично високий рівень суспільного інтересу», – сказав представник міністерства.

У Бангладеші буйвіл Дональд Трамп врятувався від жертвопринесення

Буйвол-альбінос привернув увагу мережі через свій зовнішній вигляд. Річ у тім, що тварині дали прізвисько та назвали його на честь Дональда Трампа через схожість їхнього рудого «волосся». На фото, яке з’явилося у мережі, дійсно можна помітити, що буйвол має рудий чуб. До ферми, де жила тварина навіть приходили відвідувачі, аби побачити зіркового буйвола.

З’ясувалося, що ім’я для буйвола придумав брат власника ферми через його схожість із Дональдом Трампом. Як відомо, у Бангладеші буйволи-альбіноси доволі рідкісний вид, через що на нього і звернули увагу. Водночас припускається, що саме незвичайне ім’я тварини врятувало її від жертвопринесення.

