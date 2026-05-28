Зеленський пригадав, як у 16 років не поїхав за кордон через рішення батька

glavcom.ua
Володимир Зеленський зі своїм батьком Олександром Семеновичем
Президент пояснив, як нині ставиться до рішення свого батька

Президент України Володимир Зеленський у 16 років отримав грант на безплатне навчання за кордоном, однак через рішення свого батька він залишився вдома. Як повідомляє «Главком», президент поділився цією історією на ток-шоу «Вдома краще!».

Про свій грант на навчання за кордоном глава держави розповів, відповідаючи на питання учасника шоу. За словами Володимира Зеленського, наразі він вважає рішення свого батька вірним. На думку президента, за будь-яких умов українці за кордоном почуваються «не вдома». Тому він вдячний своєму батьку, який свого часу не пустив його навчатися за кордон.

«Мій батько замість мене приймав це рішення. Людина відчуває, де вона потрібна. Тому що самотність – це найгірше, на мій погляд, відчуття. Я вважаю, що мій батько прийняв правильне рішення, хоч і не дуже демократичне й не дуже справедливе, але я йому вдячний. Тому що у будь-який час, коли ми приїжджаємо кудись, на мою думку, ми все одно не вдома», – висловився президент.

За словами Володимира Зеленського, якби він у 16 років поїхав жити та навчатися за кордон, він би не зустрів свою дружину Олену Зеленську та не мав би своїх дітей Кирила та Олександру.

«Якби я поїхав, не зустрів би тих, хто робить мене щасливими, свою дружину не зустрів би. І в мене б не було моїх дітей, які в мене сьогодні є. Вони в Україні, вдома, я пишаюся ними. Я все одно вважаю, що краще за все бути вдома», – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що українці, які виїхали за кордон через війну або інші обставини відчувають себе мігрантами, навіть якщо їх добре приймають. Тож на думку Зеленського, краще бути вдома.

Також глава держави наголосив на тому, що найважливішим є бути потрібним для рідних і своєї країни. «Ми все одно емігранти. Нас дуже любить зараз Європа, це правда, але давайте чесно... Ми українці, які приїхали до них, і тому я вважаю, що там, де ти потрібен, це набагато важливіше для вас, для мене було, для мене зараз. Я впевнений, для багатьох людей зараз. Тому що ти потрібен людям, рідним, близьким, своїй батьківщині. Це не пафос, це факт», – додав політик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський згадав про своїх дітей: доньку Олександру та сина Кирила. Президент розповів, де живуть його діти під час війни в Україні. За словами Володимира Зеленського, він пишається своїми дітьми, а саме їхнім вибором. 

