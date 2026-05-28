Німецький турист засудив туроператора через відсутність вільних шезлонгів у готелі

Турист подав скаргу на готель через те, що шезлонги були постійно зайняті рушками інших відпочивальників

Чоловік витратив €7 тис. на відпочинок, але не зміг скористатися шезлонгами

Турист подав скаргу на готель після відпочинку у Греції та домігся грошової компенсації. Причиною позову стало те, що чоловік протягом всього відпочинку не зміг знайти вільний шезлонг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Турист із Німеччини відпочивав на острові Кос у Греції у 2024 році. Чоловік приїхав на відпочинок зі своєю дружиною та дітьми, витративши на це €7 тис.

Однак під час відпочинку він жодного разу не зміг скористатися шезлонгами. За його словами, всі лежаки були постійно зайняті рушниками інших відпочивальників. Він щоранку до світанку прокидався, аби знайти вільні лежаки, однак вони вже були «заброньовані». Тому його родині доводилося лежати на бетоні, а не на шезлонгах.

Врешті чоловік подав скаргу на готель, після чого окружний суд Ганновера прийняв рішення про надання туристу компенсації у розмірі €986,70. Відповідальність за інцидент нестиме туроператор з Німеччини, який влаштував родині відпочинок. Як зазначив суддя, рішення було ухвалено «з огляду на конкретні обставини» справи.

Під час суду турист заявив, що туроператор та працівники готелю не контролювали те, що всі шезлонги були зайняті рушниками. А після скарг персонал готелю ніяк не реагував на звернення туриста. Суд також зазначив, що туристам не можуть гарантувати шезлонг у будь-який момент, але туроператор і готель мали подбати, щоб лежаків вистачало для всіх гостей.

До слова, у юридичному виданні Legal Tribune Online зауважили, що відповідальність буде нести туроператор через німецькі закони про пакетні тури. За цим законом, готель у подібних ситуаціях вважається частиною послуг, які надає туроператор.

