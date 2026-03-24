Теракт у Бучі: затриманому повідомлено про підозру

Ірина Міллер
Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали 21-річного виконавця злочину
фото: Національна поліція України

За словами затриманого, невідомий шантажував його інформацією про місцеперебування матері та нібито стеженням за нею за допомогою дрона

Правоохоронці повідомили про підозру молодику, який влаштував серію вибухів у Бучі, внаслідок чого постраждали двоє поліцейських та було пошкоджено житловий будинок. Куратори з РФ завербували виконавця через комп’ютерну гру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як розповіли у Нацполіції, підозрюваний зізнався, що познайомився із замовником у комп’ютерній грі. Згодом анонім, який імовірно є представником РФ, запропонував молодику вчиняти підриви на території області та надав покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. За кожне виконане «завдання» хлопцеві обіцяли винагороду у 25 тис. грн.

За цим фактом слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Обшук у квартирі, де живе підозрюваний
Нагадаємо, вдосвіта 23 березня у Бучі поблизу багатоквартирного будинку вибухнув невідомий предмет, згодом пролунав ще один вибух. Унаслідок інциденту поранення дістали двоє правоохоронців.

За попередніми даними, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Неподалік від місця вибухів правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у закладенні вибухівки.

За словами затриманого, він познайомився в інтернеті з невідомим, який запропонував йому гроші за встановлення вибухових пристроїв – по 25 тис. грн за кожен вибух. Також, за його словами, чоловік погрожував і шантажував інформацією про місцеперебування його матері та нібито стеженням за нею за допомогою дрона.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт. 

Як стало відомо, родина 21-річного імовірного підривника, у Бучі, оселилася в місті нещодавно. Також місцеві говорять, начебто мати затриманого є військовою. 

