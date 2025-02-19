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Портрет української сім'ї біженців виграв престижний конкурс у Британії

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Родина Жигунових у об'єктиві британського фотографа
фото: ВВС

Родина біженців перебралась до Великої Британії у 2023 році

Фото української родини біженців у вишиванках перемогло у престижному конкурсі «Портрет Британії». Світлину зробив фотограф Кейран Спенсер. Про це пише ВВС.

Родина Жигунових, яка у 2023 році була змушена покинути Україну через російське вторгнення, знайшла новий дім у британському Ноттінгемі. Тут у них були родичі, які допомогли адаптуватися до нового життя. У місцевому осередку Об’єднання українців у Великій Британії сім’ю у традиційних вишиванках сфотографував Кейран Спенсер.

Він вже не вперше робив фото у цьому центрі і відзначив історичний паралелізм між двома поколіннями переселенців:

«Люди, яких я фотографував у 2001 році, були переміщені через Другу світову війну. Коли я відвідав центр у 2024 році, приїхала нова група людей, які шукали притулку та спільноти. Обставини були схожі, і було відчуття повторення історії» , – розповів він.

Ця світлина здобула перемогу у престижному конкурсі «Портрет Британії», який організовує British Journal of Photography. Тепер це зображення бачать люди по всій країні, що стало несподіваним, але приємним сюрпризом для родини.

«Приємно, коли хтось з іншого міста надсилає нам повідомлення: «Ми бачили ваше фото» , – поділилася Людмила Жигунова.

Нагадаємо, Британія спростила візові правила для українських дітей.

Також стало відомо, хто з українців може отримати безкоштовне житло у Польщі.

 

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Теги: фотограф Велика Британія Україна біженці фото

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